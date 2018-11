Verhüten ohne Hormone: Drei Methoden im Check

Das Image der Pille ist nicht mehr das beste. In den Sechzigerjahren feierte eine britische Anthropologin sie noch als «beinahe so wichtige Erfindung wie das Feuer», heute jedoch haben viele Frauen Bedenken, täglich Hormone zu schlucken. Die Verkaufszahlen sind rückläufig, die Nebenwirkungen der hormonellen Verhütung viel stärker im Gespräch. «Vor allem seit dem Fall der 16-jährigen Céline sind die potenziell gefährlichen Nebenwirkungen in Beratungsgesprächen eher ein Thema», sagt Brigitte Leeners, leitende Ärztin an der Klinik für Reproduktions-Endokrinologie des Universitätsspitals Zürich. Céline erlitt 2008 eine Lungenembolie, die die Ärzte auf die Pille zurückführten, und ist seither schwer behindert. Eine neue Studie zeigte nun auch noch, dass die Pille das Suizidrisiko erhöhen kann.