Unermüdlicher Kämpfer gegen Alzheimer

An diesem Nachmittag empfängt er mich in seiner aktuellen Wirkungsstätte, in einem Gebäude aus dem 19. Jahrhundert, zwei Kilometer neckaraufwärts, auf der anderen Seite des Flusses. Auf dem Weg zu seinem kleinen Büro erzählt er, welche adeligen Häupter hier ein und aus gegangen sind. Heute sind es die Mitarbeiter des Netzwerks für Altersforschung, eines interdisziplinären Verbundes von Geistes- und Naturwissenschaftlern, die das Altern untersuchen. Beyreuther ist der Gründungsdirektor des seit 2006 bestehenden Netzwerks.

Konrad – wir sind per Vornamen und per Sie – wird im Mai 78 Jahre alt und sieht aus wie früher: gross gewachsen, schlank, gut gekleidet – von der rot umrandeten Brille bis zu den farblich passenden Schnürsenkeln. Lediglich das vormals schwarze Haar ist jetzt durchzogen von Silberfäden. Der emeritierte Professor nimmt in seinem Büro Platz unter einem holzgerahmten Konterfei von Alois Alzheimer. Der deutsche Mediziner fand 1906 erstmals im Gehirn einer verwirrten Patientin eine biologische Ursache für eine Geisteskrankheit: ein massives Nervensterben und auffällige Ablagerungen.

Eine ganze Industrie begründet

An diesen Ablagerungen – zumindest an der einen Form, den sogenannten amyloiden Plaques – forscht Beyreu-ther seit Jahrzehnten. Als junger Professor der Universität zu Köln entdeckte er in den 1980er-Jahren zusammen mit seinem Kollegen und Freund Colin Masters von der University of Melbourne, woraus die Ablagerungen bestehen: aus einem Eiweissbruchstück, das im Gehirn verklumpt. Das sogenannte Beta-Amyloid. «Wir haben eine ganze Industrie begründet», habe ihm Colin Masters kürzlich auf einer Konferenz in Lissabon zugeraunt, erzählt Beyreuther. Die beiden Wissenschaftler gelten als die Begründer der «Amyloid-Theorie». Demnach sei das Beta-Amyloid die Hauptursache für das Nervensterben im Gehirn der Alzheimerpatienten.

Heute sind sich andere Fachleute da nicht mehr so sicher. Zahlreiche Wirkstoffe, die Beta-Amyloid bekämpfen sollten, sind in Studien an Patienten gescheitert – zuletzt im März der in Zürich entwickelte Antikörper Aducanumab der Firma Neurimmune.

Der Chemiker erklärt im Detail die molekularen Besonderheiten und warum er noch immer denkt, dass Beta-Amyloid entscheidend für die Krankheitsentstehung im Gehirn ist. Beyreu-ther zählt in flotter Geschwindigkeit Forschungsergebnisse auf, weist auf die vererbten Alzheimerfälle hin, wo stets Veränderungen das Gen betreffen, das den Bauplan des Vorläuferproteins von Beta-Amyloid enthält. Und er betont die frappanten Ähnlichkeiten mit anderen Erkrankungen, wo sich ebenfalls kleine Proteine mit einer bestimmten Struktur – genau wie das Beta-Amyloid – im Gehirn ablagern, etwa bei der Parkinson- oder Creutzfeldt-Jakob-Krankheit. Zudem sei die Pathologie der Alzheimerkrankheit äusserst komplex. Neben den Ablagerungen im Gehirn gibt es bei vielen Patienten Schädigungen der Blutgefässe des Gehirns. Bei diesen Mischformen der Demenz seien die meisten Antikörper gegen Beta-Amyloid wirkungslos. Er räumt ein: «Was mich betrübt: Wir kennen die Toxizität nicht.» Sprich, der genaue Prozess, woran die Nervenzellen letztlich sterben, ist noch immer unklar. Dennoch sieht Beyreu-ther optimistisch in die Zukunft: «Wir brauchen noch ein paar Jahre Zeit.»

Ablagerungen im Gehirn von Alzheimerpatienten: Amyloide Plaques. Foto: Alamy

Der gefragte Redner berichtet voller Euphorie über die neusten Erkenntnisse seiner Kollegen. Er holt Ausdrucke von einigen der zahlreichen Vorträge hervor, die er noch immer hält – «etwa 50 pro Jahr». Dann ruft er aus: «Ich liebe diese Studie.» Eine der Veröffentlichungen widmet sich der Prävention. Beyreuther ist davon überzeugt, dass jeder Einzelne die Alzheimerkrankheit abwenden oder zumindest zehn bis zwanzig Jahre hinauszögern kann, sogar Menschen, die eine genetische Veranlagung haben. Voraussetzung ist ein gesunder Lebensstil.