Tollkirsche gegen Sehschwäche

Die blauen Stäbe auf den Schultischen erinnern auf den ersten Blick an die Sicherheitsbügel eines Sessellifts. Doch halten sich die Kinder in dieser Grundschule in Hongkong weder daran fest, noch haben sie vor, in ihren Klassenräumen in nächster Zeit abzuheben. Wie die chinesische Zeitung «South China Morning Post» vor wenigen Tagen berichtete, haben die Eltern der Schüler die Metallstäbe gekauft, damit ihre Kinder sich beim Lesen nicht zu tief über die Bücher beugen. So wollen sie einen schwindelerregenden Höhenflug anderer Art ausbremsen: die zunehmende Anzahl kurzsichtiger Kinder in China.