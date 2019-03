«Es ist ein schmaler Grat zwischen Leben und Tod», fügt Surbek hinzu. Denn vor allem die Gefahr einer plötzlich auftretenden, schweren Hirnblutung ist bei den Allerkleinsten sehr gross. Je nachdem, wo und wie gravierend die Blutung im Gehirn ist, kann es sein, dass die Kinder später weder laufen noch richtig sprechen lernen. Deshalb ist es wichtig, vor allem in solchen seltenen Extremfällen gemeinsam mit den Eltern zu entscheiden, ob man bei einer sehr frühen Frühgeburt um jeden Preis alles für das Überleben des Kindes tut und auch nach der Geburt die intensivmedizinische Behandlung weiterführen oder allenfalls nach einer Besprechung im Ethikzirkel die Beatmungsmaschine abstellen soll, wenn die Prognose für das Kind extrem schlecht ist. Eine äusserst schwierige Frage – immer wieder von neuem.

Vom unreifen zum robusten Kind

Doch es gibt auch die andere Seite, bei dem ein noch extrem unreifes Frühgeborenes völlig gesund wird oder vielleicht nur noch leichte Einschränkungen hat. «Das ist das Schöne an meinem Beruf», sagt Surbek bei unserem Treffen in seinem Büro im modernen Theodor-Kocher-Haus, das sich neben dem Quartierpark Friedbühlanlage befindet. Von einigen ehemaligen Patientinnen erhält er jedes Jahr eine Karte oder einen Brief mit aktuellen Bildern der Kinder. Einige von ihnen scheinen echte Kämpfernaturen mit einer gewissen Robustheit zu sein.

Der 56-jährige Gynäkologe aus Basel, der auch in den USA und in Grossbritannien forschte, ist seit 14 Jahren Co-Direktor der Universitäts-Frauenklinik Bern. «Ich komme aus einer Medizinerfamilie in vierter Generation», erzählt er und zeigt auf das Gemälde hinter sich. Dieser Mann dort sei sein Urgrossvater Victor Surbek, der von 1890 bis 1920 medizinischer Direktor des Inselspitals war. «Ich habe väterlicherseits eine gewisse erbliche Vorbelastung», sagt Surbek, der selbst Vater von zwei Kindern ist. Die beiden seien aber nicht mehr auf dieser Medizinerschiene, sondern studierten momentan an der ETH Zürich und an der Uni Bern.

Einer von Surbeks Forschungsschwerpunkten ist es, Schwangerschaftsvergiftungen frühzeitig vorauszusagen und abzuwenden. Denn diese führen zu gefährlichen Frühgeburten und können auch für die werdende Mutter lebensbedrohlich sein. In der Schweiz erleiden jedes Jahr etwa 2500 Frauen eine Schwangerschaftsvergiftung, auch Präeklampsie genannt. Weil sich die Plazenta nicht richtig in der Gebärmutterschleimhaut eingenistet hat, steigt der Blutdruck, und es werden zu viele Eiweisse ausgeschieden. Dies kann dazu führen, dass die Niere sowie auch die Leber nur noch mangelhaft funktionieren, Blutzellen kaputtgehen, die Plazenta schlecht durchblutet ist und sich Wasser in der Lunge ansammelt.

Screening der Schwangeren

Viele Frauen bemerken lange nichts, bis auf einmal Beine, Arme und das Gesicht anschwellen. Dann ist es aber für eine erfolgreiche Behandlung zu spät. Heute lässt sich aus verschiedenen Faktoren wie bestimmten Biomarkern im Blut, der Durchblutung der Gebärmutter, dem Blutdruck der Mutter sowie deren medizinischer Vorgeschichte bereits im ersten Trimester der Schwangerschaft das Risiko für eine Präeklampsie vorhersagen und mit einer einfachen Behandlung vermeiden.