Im Vergleich der EU- und Efta-Staaten liegt die Schweiz mit Rang 13 von 32 ebenfalls in der vorderen Hälfte. Irland etwa verzeichnete nur halb so viele Todesfälle wegen Verkehrsabgasen, skandinavische Länder nur etwa ein Viertel so viele. Eine tiefe Luftverschmutzung weisen gemäss der Studie Malta und Island auf, wo es nur zu 8 beziehungsweise 3 Todesfällen kam.

Viel aussagekräftiger sind diese Zahlen allerdings, wenn man sie ins Verhältnis zu den Einwohnern setzt. Bezogen auf die Bevölkerungsgrösse sterben nirgends mehr Menschen frühzeitig an Verkehrsabgasen als in Weissrussland und Deutschland. Auf 100'000 Deutsche kommen 17 solcher Todesfälle. In der Schweiz sind es 10 pro 100'000 Personen. Mit dieser Sterberate, die fast doppelt so hoch ist wie der globale Durchschnitt, landet die Schweiz auf dem 21. Rang weltweit.