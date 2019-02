Und schliesslich schreibt der Pandemieplan des Bundes eine Grippeüberwachung vor. Wenn tatsächlich einmal ein gefährliches Influenzavirus auftreten sollte, ist es wichtig, die Ressourcen am richtigen Ort einzusetzen. Für Koch ist das Sentinella-Meldesystem «ein grosser Erfolg». Es funktioniere stabil und auf freiwilliger Basis. Auch weil der Aufwand entschädigt wird und sich mit täglich rund zehn Minuten in Grenzen hält.

Andere Versuche der Grippeüberwachung sind gescheitert. Insbesondere «Flu Trends» von Google. Das Unternehmen versuchte, die Intensität der Grippewellen anhand von Onlineabfragen in Echtzeit zu erfassen. 2015 wurde das Experiment eingestellt. «Das Problem bei solchen Systemen ist, dass sie sich aufschaukeln», erklärt Koch. Wenn die Medien über Grippe berichten, steigt die Anzahl der Google-Abfragen, auch wenn das Virus gar nicht aktiv ist. Besser als Sentinella funktionieren hingegen die Systeme in Ländern wie Grossbritannien, Schweden oder den Niederlanden. Dort ist die Digitalisierung im Gesundheitswesen weiter fortgeschritten, und medizinische Daten aus den Arztpraxen können fast in Echtzeit zentral ausgewertet werden.

«Die Bevölkerung sensiblisieren»

Mumps, Keuchhusten und Gürtelrose heissen die anderen Infektionskrankheiten, die derzeit über Sentinella gemeldet werden. Zusätzlich erfassen die Ärzte Verschreibung von Antibiotika. «Es geht vor allem darum, Krankheiten zu überwachen, die relativ häufig sind», sagt Koch. Seltene Infektionen wie zum Beispiel Starrkrampf, Tuberkulose oder Syphilis sind hingegen für alle Ärzte meldepflichtig.

Das andere regelmässige Meldethema, das in den Medien ähnlich grosse Beachtung findet wie die Grippe, sind Zecken. Die Sentinella-Ärzte melden seit gut zehn Jahren Zeckenbisse und -infektionen mit Lymeborreliose, denen sie in ihrer Praxis begegnen. Seit einigen Jahren publiziert das BAG im Sommerhalbjahr dazu monatliche Berichte, kombiniert mit den Fällen von Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME), die auch von allen Nicht-Sentinella-Ärzten gemeldet werden müssen. «Mit den ­Berichten wollen wir die Bevölkerung dafür sensibilisieren, sich durch ihr Verhalten und mit einer FSME-Impfung zu schützen», sagt Koch.

Schlaflosigkeit, Zeugnisse, Rauschtrinken

Bei der Gründung von ­Sentinella vor über 30 Jahren ging es ausschliesslich um Infektionen. Später wurden die Aktivitäten ausgeweitet. Zudem verfolgt das Netzwerk immer wieder auch Themen über nur einige wenige Jahre – Schlaflosigkeit zum Beispiel, Arbeitsunfähigkeitszeugnisse oder Rauschtrinken.