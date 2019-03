Und wie sie das tat! Blackburn blieb der Biologie und den unglamourösen Kreaturen treu, sie studierte Biochemie in Melbourne und widmete danach einen Grossteil ihres Forscherlebens – in Cambridge (GB), New Haven, Berkeley und San Francisco (alle USA) – einem unscheinbaren Einzeller namens Tetrahymena. Mithilfe dieses Wimperntierchens kam Blackburn in den 70er-Jahren einem Geheimnis auf die Spur, über das bis dahin in der Biologie nur spekuliert werden konnte: Wie schützen sich die Chromosomen, also die fadenartigen Erbgutmoleküle an ihren Enden davor, dass sie ausfransen oder mit anderen Chromosomen fusionieren?

Anfänglicher Riesenhype um die Entdeckung der Telomere

Blackburn fand heraus, dass sogenannte Telomere diese Schutzfunktion ausüben, es war ein Durchbruch in der Zellbiologie. «Wenn die Chromosomen Schuhbändel wären, dann sind die Telomere die Schutzkappen an ihren Enden», vergleicht sie heute, mehr als 40 Jahre nach der Entdeckung, diese Strukturen. Später entdeckte sie auch das Enzym Telomerase, das dafür sorgt, dass sich die Telomere nicht zu schnell abnutzen. Für diese Erkenntnisse erhielt Blackburn 2009 zusammen mit ihrer damaligen Doktorandin Carol Greider und dem Molekularbiologen Jack Szostak den Medizin-Nobelpreis.

Noch immer beschäftigen die Telomere und vor allem das Enzym Telomerase die umtriebige Molekularbiologin. Allerdings erforscht die heute 70-Jährige die Chromosomenkappen nicht mehr beim Wimperntierchen, sondern schon seit etwa 1990, als sie von der University of California Berkeley als Professorin an die University of California San Francisco (UCSF) wechselte, beim Menschen. «Wir und andere Forscher stellten fest, dass die Telomere sich verkürzen, je älter die Menschen werden», erzählte Blackburn kürzlich bei unserem ­Treffen an der ETH Lausanne. Aus ­Anlass des 50. Geburtstags der EPFL eröffnete sie eine Reihe von «Campus Lectures».

Als der Zusammenhang zwischen Telomerlänge und Altern publik wurde, gab es erst mal einen Riesenhype um die Entdeckung. Endlich, so lautete der Tenor damals, hat man einen Mechanismus gefunden, in den man möglicherweise eingreifen und so das Altern verlangsamen oder gar anhalten kann.

Schutzkappen der Chromosomen: Telomere. Foto: Stanford University

Der Schlüssel dazu schien das Enzym Telomerase. Dieses sorgt dafür, dass die Telomere (und damit die Zellen) nach einer Zellteilung einen Service erhalten. Denn mit jeder Zellteilung werden die Telomere kürzer – bis die Zelle sich irgendwann nicht mehr teilen kann. Die Telomerase verlangsamt diesen Prozess. Menschen, die genetisch bedingt ein defektes Telomerase-Enzym besitzen, entwickeln zum Teil schon als Kinder eine Reihe verschiedener Symptome wie etwa Hautprobleme.