Risikogene und schützende Gene bei Alzheimer

Seltene familiäre Form der Alz­heimerkrankheit:Krankheitsaus­lösende Veränderungen treten hauptsächlich in drei Genen auf: im App-Gen, im Presenilin1-Gen (am häufigsten), im Presenilin2-Gen (am seltensten). Alle in den drei Genen gefundenen Mutationen erhöhen die Produktion und die Ablagerung von Beta-Amyloid im Gehirn der Betroffenen.