Nachlässige Zecken-Opfer

Den Zeckenstich regelmässig zu kontrollieren kann helfen, beispielsweise eine Borreliose frühzeitig zu erkennen. Anders als bei FSME gibt es gegen Borreliose keine Impfung. Eine Behandlung im Frühstadium mit Antibiotika kann verhindern, dass die Erkrankung fortschreitet, chronisch wird und Schäden am Nervensystem, an Gelenken und Muskeln verursacht.

In der Mehrheit der Fälle - aber nicht allen - tritt im Zusammenhang mit einer Borreliose im Frühstadium eine sogenannte Wanderröte als kreisrunde Rötung um den Stich auf. Die App helfe, diese zu erkennen, hiess es in der Mitteilung. In der konsequenten Symptomkontrolle stecke noch viel Präventionspotenzial, so ZHAW-Zeckenforscher Werner Tischhauser, der die App mitentwickelt hat.

Seit die App 2015 lanciert wurde, seien 20'000 Zeckenstiche erfasst worden, hiess es weiter. Die Daten kommen auch der Forschung zugute: So wollen ZHAW-Forschende die App-Zeckendaten in den nächsten zwei Jahren für die Entwicklung eines dynamischen-räumlichen Risikomodells verwenden.

Tagesaktuelle Visualisierungen der Zeckensituation mithilfe geografischer Informationssysteme, künstlicher Intelligenz und Zeckenexpertise sollen helfen, das Risiko für zeckenübertragene Krankheiten zu verringern. Beispielsweise könnte dies Lehrpersonen dabei unterstützen, eine Waldprojektwoche zu planen.

Liefert Informationen bei Stichen: Screenshots der Präventions-App «Zecke». (Bild: ZHAW / kann mit Klick vergrössert werden)