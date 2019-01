Müssen Kleinkindern Implantate wie Herzklappen eingesetzt werden, stellt sich bis heute das Problem, dass diese künstlichen Ersatzteile nicht mitwachsen. Deshalb braucht es danach meistens mehrere Nachoperationen. «Dabei nimmt das Risiko für ernsthafte Komplikationen und gar den Tod mit jedem Eingriff exponentiell zu», erklärt Hoerstrup. In gewissen Fällen gebe es keine guten Lösungen, da könne man als Arzt noch so gut arbeiten. «Ein Forscher kann hier mit Innovationen Patienten manchmal mehr helfen als ein noch so brillanter Operateur», so Hoerstrup.

Tägliche Verneigung vor dem Meister der Regeneration

Ende der 1990er-Jahre nahm weltweit die Forschung zur regenerativen Medizin an Fahrt auf. Hoerstrup mischte an der Harvard Medical School in Boston vorne mit. «Ich konnte im Tiermodell erstmals eine Herzklappe aus körpereigenem Gewebe entwickeln», sagte ­Hoerstrup. Im Jahr 1999 präsentierte er eine lebende künstliche Herzklappe bei Schafen und sorgte damit international für Aufmerksamkeit. Zurück in Zürich, wandte er sich mit Unterstützung seines Chefs Turina vollständig der Forschung zu.

In der Folge habe er in Zürich das Gebiet der regenerativen Medizin aufgebaut und auch den ersten gleichnamigen Lehrstuhl in der Schweiz bekommen. «Ich bin gewissermassen mit der neuen Technologie mitgewachsen», sagt Hoerstrup. Heute ist er Direktor des Ins­tituts für Regenerative Medizin der Universität Zürich, wo auch die langjährigen Projekte von Martin Schwab zur Rückenmarksregeneration und von Roger Nitsch und Christoph Hock zu Alzheimer angesiedelt sind. Am Wyss-Zentrum arbeiten zudem unter anderem die Teams um Ernst Reichmann vom Kinderspital Zürich an neuartiger Ersatzhaut und jenes um den Universitätsspital-Neurologen Roland Martin an einer neuartigen MS-Therapie.

Als Symbol für die noch junge Forschungsrichtung der regenerativen Medizin hängt im Treppenhaus des Instituts ein grosses Bild eines Axolotls. Die im Wasser lebende Amphibie aus Mexiko ist in der Lage, nach einer Verletzung Gliedmassen, Organe und sogar Teile des Gehirns und des Herzens nachwachsen zu lassen. «Das Tier ist der Meister der Regeneration», sagt Hoerstrup. «Wir sollten uns jeden Tag beim Durchgehen vor dem Bild verneigen.»

Allerdings ist es um die regenerative Medizin ruhiger geworden. In den Nullerjahren herrschte ein richtiger Hype, und man erwartete bald körpereigene Ersatzorgane aus Stammzellen. Schnell wurde klar, dass alles viel komplizierter ist als geglaubt. Viele Forscher wandten sich anderen Themen zu. «Da hat sich der Spreu vom Weizen getrennt», so Hoerstrup. Und nun zeichnen sich die Erfolge endlich ab. «Viele, die weitergemacht haben, kommen jetzt in die klinische Phase.» Auch das Herzklappenprojekt von Hoerstrup selber. «Wir planen nun die erste klinische Studie», sagt er. Vorerst mit Blutgefässen, die aus körpereigenen Zellen gezüchtet werden. In absehbarer Zeit sollen mitwachsende Ersatzherzklappen jedoch Realität werden. Simon Hoerstrup ist davon überzeugt.