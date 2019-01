Beim Horrorvideospiel «Nevermind» übernimmt der Spieler die Rolle eines sogenannten Neuroprober, der durch eine neue Technologie in den Verstand von traumatisierten Patienten eindringt. Was dann beginnt, ist ein sehr spektakulärer Heilungsprozess. Auch die Spieler vor dem Bildschirm sollen von ihrer Krankheit geheilt werden. Über die Webcam oder eine Smartwatch erkennt das Spiel ihr Stress- und Angstlevel und passt sich diesem an. Je gestresster der Spieler wird, desto grösser werden auch die Gefahren in der fiktiven Computerwelt. Wer weiterkommen will, muss Entspannung lernen.