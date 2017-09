Kopfüber in die Unsterblichkeit

Seit Februar 2008 liegt Ali eingefroren in den USA. Mit dem Kopf nach unten lagert er als Patient Nummer 86 im Cryonics Institute in Michigan, bei unvorstellbaren minus 196 Grad Celsius. Der schweizerisch-türkische Student hatte zu Lebzeiten grosse Pläne. An der Uni Basel absolvierte er erfolgreich die ersten Semester des Nanotechnologiestudiums, wollte sich später der Erforschung seltener Krankheiten widmen. Doch im dritten Jahr ­bekam er eine schwerwiegende Diagnose: Leukämie. Acht Monate später, mit gerade mal 27 Jahren, starb Ali. Vorläufig jedenfalls.

Denn Ali hoffte auf ein zweites Leben, irgendwann, wenn Leukämie heilbar sein würde. Deshalb liess er sich nach seinem Tod einfrieren – oder wie es im Fachjargon heisst: kryonisieren. Bisher haben sich rund 350 Menschen einfrieren lassen, Tendenz steigend. Die Fangemeinde ist ungleich grösser, Schätzungen gehen von einigen Tausend aus, ­darunter VIPs wie Paypal-Mitgründer Peter Thiel, US-Talkmaster Larry King oder Paris Hilton. Auch der letztes Jahr verstorbene Muhammad Ali liebäugelte mit einem zweiten Leben in einer fernen Zukunft. Ob er nun kryokonserviert in einem Tank liegt, bleibt jedoch sein Geheimnis.

Absurd oder visionär?

Kryonikinstitute und Lagerstätten gibt es seit den 1970er-Jahren in den USA und seit einigen Jahren auch in Russland. Der Unterschied: Die beiden etablierten Unternehmen in den USA – Alcor und das Cryonics Institute – sind Stiftungen, die keinen Gewinn ausweisen dürfen. In Russland lässt sich mit dem Traum von der Unsterblichkeit Geld verdienen.

Auf den ersten Blick wirkt die Idee der Kryoniker absurd, ja lächerlich. Ein paar Spinner, die glauben, irgendwann in hundert Jahren gesund und munter wieder aufzuwachen. Am besten auch noch verjüngt und natürlich rundum optimiert. Beim Treffen mit dem bekennenden Kryoniker Patrick Burgermeister wird jedoch schnell klar, dass das alles andere als absurd ist. Die Idee kommt höchstens ein paar Jahrzehnte zu früh.

«Die Frage ist nicht, ob es möglich sein wird, Menschen wiederzubeleben, sondern bloss, wann», lautet Burgermeisters wissenschaftliches Credo. Der Basler ist Molekularbiologe mit mehreren Jahren Erfahrung in der Pharmaindustrie und Präsident des Schweizer Vereins Cryosuisse, den er vor zwei Jahren mitgegründet hat. Heute zählt Cryo­suisse rund zwanzig Mitglieder, darunter auch Nicht-Schweizer.

Die meisten Kryonikanhänger sind wie Burgermeister keine Esoteriker, sondern vorwiegend Männer, die aus naturwissenschaftlichen oder IT-Bereichen kommen. «Es sind Menschen, die miterlebt haben, wie der technische und der medizinische Fortschritt in den letzten fünfzig Jahren explodiert ist, und deshalb davon ausgehen, dass in den nächsten Jahren vieles möglich sein wird», kontert Burgermeister die Skepsis gegenüber Kryonikern.

Kälteschlaf für Astronauten

Bis vor ein paar Jahren war das Einfrieren von weiblichen Eizellen Science-Fiction. Heute ist Social Freezing, wie das Einfrieren von Eizellen auf Vorrat heisst, medizinischer Alltag und ein lukratives Business – ähnlich wie das Einfrieren von Nabelschnurblut als «Lebensversicherung». Denn die im Blut enthaltenen Stammzellen könnten helfen, spätere Krankheiten des Kindes zu heilen, darunter auch Leukämie.

Man staunt: Die Forschung rund um die Kryokonservierung interessiert längst nicht bloss ein paar Unsterblichkeitsfanatiker. «Für die Raumfahrt ist es zum Beispiel ebenfalls sehr interessant», doppelt Burgermeister nach. Will die Menschheit in den Weltraum fliegen, wäre es von Vorteil, wenn man Astronauten in einen Kälteschlaf versetzen könnte. «Sonst steigen sie mit dreissig Jahren ins Raumschiff, und wenn sie auf dem Zielplaneten ankommen, sind sie achtzig», frotzelt der Basler.

«Oder denken Sie an die Transplantationsmedizin. Ein Durchbruch bei der Lagerung von Organen würde einen enormen Nutzen bringen.» Heute muss man Spenderorgane möglichst rasch transplantieren. Könnte man sie wie Eizellen kryokonservieren, wäre das eine medizinische Revolution. Damit wäre auch das Spinnerimage der Kryoniker endgültig vom Tisch.

Gewisse Organe schrumpfen

Student Ali war kein Spinner. Als er sich 2008 einfrieren liess, hoffte er nicht nur auf ein zweites ­Leben, er wollte seinen Körper primär dem medizinischen Fortschritt zur Verfügung stellen. Doch wie konserviert man Menschen, die später wieder «auferstehen» sollen? Burgermeister holt aus, schildert den Prozess nüchtern, als ginge es um eine simple Kariesbehandlung.

Ein Arzt muss erst den Hirntod feststellen. Das gilt allerdings nur bei einer natürlichen Todesursache wie einer Krankheit, ansonsten müssen zwei Ärzte den Tod bestätigen, etwa bei Selbstmord oder bei Sterbehilfe. «Wichtig ist, dass der Patient innert weniger Minuten an die Herz-Lungen-Maschine angeschlossen wird, damit das Hirn wieder mit Blut und Sauerstoff versorgt ist», berichtet Burgermeister. Sonst beginnt der Zerfall. Auch die Kühlung muss sofort initiiert werden, meist mit gewöhnlichen Eisbeuteln. Danach werden Blut und Wasser im Körper durch ein Frostschutzmittel ersetzt, damit sich keine Eiskristalle im Gewebe bilden. Vitrifizierung nennt sich dieses Prozedere.

Das Resultat entbehrt nicht einer gewissen Komik: Gewisse Organe schrumpfen dabei bis zu einem Drittel, weil Wasser entzogen wird. Und nicht nur das: «Das Frostschutzmittel ist eigentlich giftig», gesteht Patrick Burgermeister. Wie man es ohne Kollateralschaden aus dem Körper ­herausbekommt, weiss heute niemand.

«Nur» Hirn einfrieren

Den Transport in die USA absolvierte Student Ali im Trockeneis eingelegt in einem Spezialsarg per Flugzeug. Im Cryonics Institute angekommen, wurde er langsam, rund eine Woche lang, auf minus 196 Grad heruntergekühlt, damit in seinem Körpergewebe keine hässlichen langen Frostrisse entstehen. Seit neun Jahren liegt er nun in einem Tank, der mit flüssigem Stickstoff gefüllt ist. Von Zeit zu Zeit kontrolliert ein Mitarbeiter des Cryonics Institute die Temperatur und füllt Stickstoff nach, weil dieser verdunstet. Dass alle Patienten mit dem Kopf nach unten «hängen», hat einen rein praktischen Grund: Sollte der Stickstoff aus irgendeinem Grund nicht nachgefüllt werden, erwischt es statt des Hirns bloss die wohl eh nicht mehr brauchbaren Füsse.

Überhaupt: Den ganzen Körper wird man kaum in die Ewigkeit hinüberretten können. Denn nicht alle Zellen und Organe lassen sich gleich kühlen, Frostschäden sind vorprogrammiert. «Die Prozedur ist fürs Hirn, das wichtigste Organ, optimiert», erläutert Burgermeister. Viele Kryoniker gehen so oder so davon aus, dass man ihre alten Organe durch neue ersetzen wird, also nehmen sie diesen technologischen Fauxpas gelassen in Kauf. In weiser Voraussicht lassen manche auch nur das Hirn einfrieren, weil sie wollen, dass man es in einen komplett neuen Körper implantiert.

Wer nur sein geistiges Eigentum einfrieren lässt, kommt auch wesentlich billiger weg. Die günstigste Variante fürs Hirneinfrieren kostet in den USA laut Bur­germeister um die 30'000 Dollar, die Luxusvariante mit Ganzkörpereinfrierung rund 200'000 Dollar. Bezahlt wird «der Rettungswagen in die Zukunft», wie Kryoniker ihre vorläufige Ruhestätte nennen, meist per Lebensversicherung und mit Mitgliederbeiträgen an die gewählte Kryonikstiftung. «Man muss in der Lebensversicherung das Kryonik­institut bloss als Begünstigten eintragen», sagt Burgermeister. In der Schweiz bietet etwa Swiss Life eine freie Vorsorgeversicherung an, bei der man ein Kryonik­institut in den USA begünstigen kann.

Wie wacht man auf?

Die bürokratischen Hürden für eine Kryokonservierung sind niedrig. In der Schweiz füllen Interessierte eine Patientenverfügung aus, auf der sie die Kryonisierung und ihr Wiedererwachen regeln. «Manche wünschen sich nach dem Erwachen keine künstlichen Prothesen, andere bestimmen genau, welche Körperteile ersetzt werden dürfen und welche nicht», berichtet Burgermeister in ernstem Ton.

Sind solch prekäre Details geklärt, schliessen die Personen eine Vorsorgeversicherung ab und brauchen sich danach bloss noch für eines der beiden Kryo­nikinstitute in den USA zu entscheiden, mit dem sie einen Vertrag abschliessen. Rund die Hälfte der Vereinsmitglieder von Cryosuisse, viele jünger als vierzig, hat einen solchen Vertrag bereits in der Tasche.

Damit ist die Zukunft aber noch nicht gewonnen. Denn «der Rettungswagen in die Zukunft» muss diese Menschen überhaupt erst abholen. Und das ist nicht ganz banal. Ein sogenanntes Stand-by-Team, das aus drei bis fünf Freiwilligen besteht, muss sofort zur Stelle sein, wenn der Patient stirbt, damit man ihn kühlen und sein Blut austauschen kann. Ist das Team nicht rechtzeitig bereit, war alles umsonst. Zudem gibt es keine Garantie, dass bei der Vitrifizierung alles glattläuft. Bei Ali zum Beispiel sind mit dem Frostschutzmittel auch Luftblasen in den Körper eingedrungen, wie aus dem Fallbericht des Cryonics Institute hervorgeht.

Die richtig grossen Probleme aber fangen erst an, wenn Ali denn je zurückgeholt werden sollte. Das weiss auch Patrick Burgermeister. Bis heute gibt es keine Technologie, die eingefrorene Tote wiederbeleben kann. Nimmt man noch die Frostschäden dazu, das toxische Frostschutzmittel und den nicht ganz lapidaren Umstand, dass die tödliche Krankheit heilbar sein müsste und der Patient eventuell auch noch verjüngt aufwachen möchte, ist «die Sache nicht ganz trivial», wie es Burgermeister formuliert.

Nichts zu verlieren

Weshalb also lässt er sich auf dieses monströse Abenteuer ein? «Ich sehe es als ein spielerisches Experiment, dessen Ausgang wir erst in der Zukunft erfahren werden. Es ist quasi meine letzte Wette, bevor ich abtrete», sagt der 47-jährige Basler gelassen. Der Tod ist für ihn inakzeptabel, die Kryonik eine Alternative. Wer sich einfrieren lasse, habe im Prinzip nichts zu verlieren. Die Frage nach der Wahrscheinlichkeit, ob er je wieder zum Leben erwache, beantwortet Burgermeister mit wissenschaftlicher Sachlichkeit: «Sie ist grösser als null, mehr kann man heute nicht sagen.»

Bevor Burgermeister eventuell in der Zukunft erwacht, will er noch einiges in der Gegenwart bewegen. Zum Beispiel eine Lagerstätte in der Schweiz organisieren. Es wäre die erste im westlichen Europa. «Juristisch spricht nichts dagegen, eingefrorene Menschen in der Schweiz aufzubewahren», sagt Burgermeister. Der Verein Cryosuisse sei jedenfalls auf der Suche nach geeigneten Räumlichkeiten. «Erst kürzlich sind wir auf ein ehemals unterirdisches Spital gestossen. Aber noch ist nichts spruchreif.»

Bleibt die drängende Frage: Hat er keine Angst, in der fernen Zukunft ohne Familie und Freunde einsam zu sein? Vielleicht wird er nach dem Erwachen Schmerzen haben, vielleicht gar nicht mehr derselbe sein? Burgermeister zuckt mit dem Schultern und witzelt: «Ein Einführungskurs für mein neues Leben wäre sicher von Vorteil.»

Existentielle Sorgen plagen den Wissenschaftler in seinem aktuellen Leben höchstens am Rande. Die Wünsche eines Kryonikers sind eher konkreter Natur: «Mein Hirn möchte ich auf jeden Fall behalten, und am liebsten hätte ich nur biologische Körperprothesen. Gegen eine Verjüngung habe ich selbstverständlich nichts einzuwenden, aber sonst bin ich beim Aussehen flexibel», sagt er schalkhaft. (Berner Zeitung)