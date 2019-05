«Jugendliche Intensivkiffer verlieren IQ-Punkte»

Häufiges Kiffen und hohe ­Mengen der psychoaktiven Substanz THC begünstigen Psychosen. Eine grosse Studie im Fachblatt «The Lancet Psychiatry» mit 900 Patienten, die dies bestätigt, lieferte Ende März bedenkliche Zahlen: Hochpotentes Cannabis ist demnach in grossen europäischen Städten für 12 Prozent der Ersterkrankungen an Psychose verantwortlich. In London sind es fast 30 Prozent, in Amsterdam sogar 50 Prozent.