Jetzt kann jeder seine Darmbakterien zu Hause auswerten

Wer mit Gesundheitsthemen Geld verdienen will, sollte eigentlich wirken wie das blühende Leben. Ausgeschlafen, vital, mit etwas Farbe im Gesicht. Sergey Musienko indes, obwohl erst 33 Jahre alt, sieht mehr aus wie die Menschen, von denen er an diesem frühsommerlichen Tag in Berlin berichten will: Menschen, die in westlichem Wohlstand leben, eine hohe Lebenserwartung haben, aber zu wenig Schlaf bekommen, unter Stress leiden und sich ungesund ernähren. Sie werden aufgrund ihres Lebensstils nicht als Gesunde älter, sondern bekommen irgendwann vermeidbare Krankheiten. Bis zu vier solcher Leiden hätten sich bis zur Lebensmitte bei jedem Zweiten eingestellt, sagt Musienko, und die könne man zwar mit wachsendem Aufwand behandeln – aber wäre es nicht besser, all das zu verhindern?