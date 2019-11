Jeder siebte Arzt steigt aus

Die Ausbildung zum Arzt oder zur Ärztin ist teuer: Je nach Schätzung zahlt die Allgemeinheit zwischen mehreren Hunderttausend und einer halben Million Franken bis zum Staatsexamen pro Studienplatz. Gleichzeitig sorgen sich viele wegen der zunehmenden Zahl von Ärzten, die in die Schweiz kommen. In Zürich hat sich gemäss «Tages-Anzeiger» von gestern der Anteil ausländischer Fachärzte in acht Jahren auf 23 Prozent verdreifacht. Bei Neuanerkennungen sind ausländische Abschlüsse schon länger in der Überzahl.