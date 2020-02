Ist das Coronavirus noch zu stoppen?

Dann kam das Jahr 2003 und das Sars-Virus. Und das zeigte, dass Coronaviren eben doch gefährlich sein können. Und schliesslich kam Mers im Jahr 2012 und tötete jeden dritten Infizierten. Und jetzt Covid-19, so lautet seit dieser Woche der offizielle Name der Krankheit, die das neue Coronavirus auslöst. Sie hat seit Beginn des Ausbruchs vor weniger als zwei Monaten mutmasslich weit mehr als 66'000 Menschen befallen, darunter mehr als 1700 Ärzte und Pfleger, und nach offizieller Zählung bereits über 1500 Menschen getötet.

Der Direktor der Weltgesundheitsorganisation WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus bezeichnete den Erreger aus der Familie der Coronaviren als «Feind Nummer eins» der Menschheit. Diese müsse nun zusammenstehen, um die Krise zu überwinden. «Ein Virus kann grösseren politischen, ökonomischen und sozialen Schaden anrichten als ein terroristischer Angriff», sagte Tedros in einer der Pressekonferenzen, die die WHO jetzt täglich in Genf abhält.

Robert-Koch-Institut warnt vor Pandemie

In Europa merkt man davon noch nicht allzu viel. Und doch warnte beispielsweise das für die öffentliche Gesundheit in Deutschland zuständige Robert-Koch-Institut (RKI) am Mittwoch, dass sich der Seuchenzug jederzeit zu einer Pandemie, also einer weltumspannenden Epidemie, auswachsen könnte.

Davon wären «Länder mit geringen Ressourcen im Gesundheitssystem besonders stark betroffen. Aber auch in anderen Ländern könnte dies zu einer hohen Belastung der medizinischen Versorgung führen», heisst es in dem RKI-Bericht.

Am Freitag wurde bekannt, dass es nun auch auf dem afrikanischen Kontinent den ersten Infektionsfall gibt: Ägyptens Regierung hat den ersten Fall des neuartigen Coronavirus auf dem afrikanischen Kontinent gemeldet. Dabei handele es sich um eine ausländische Person, teilte das Gesundheitsministerium in Kairo am Freitag mit. Zur Nationalität machte das Ministerium keine Angaben. Unklar blieb auch, aus welchem Land die Person nach Ägypten gereist war. Der Patient zeige keine Krankheitssymptome und werde auf einer Isolierstation behandelt.

Und in Frankreich starb gleichentags ein 80-jähriger Tourist, der erste Todesfall in Europa überhaupt. Der Mann stammte aus der chinesischen Region Hubei, dem Herkunftsort des Virus.

Der britische Infektionsexperte Neil Ferguson vom Imperial College in London sagte dem Sender BBC: «Ich glaube, wir sind in einer frühen Phase einer globalen Pandemie.» Optimistischer äussert sich Michael Ryan, der Notfallkoordinator der WHO: «Wir hoffen noch immer, den Ausbruch eindämmen zu können, aber es ist zu früh, um zu sagen, ob und wann es klappt.»