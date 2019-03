In diesen Ländern leben die Menschen am gesündesten

Für den internationalen Vergleich spielten diverse Faktoren eine Rolle: etwa die Lebenserwartung, die Sterblichkeitsraten durch übertragbare Krankheiten, der Konsum von Alkohol und Nikotin, Bewegung, Ernährung, die Verbreitung von hohem Blutdruck oder Übergewicht, aber auch umweltspezifische Aspekte wie der Zugang zu sauberem Wasser. Bloomberg hat dazu Daten der Weltgesundheitsorganisation und der Weltbank aggregiert und Ergebnisse verschiedener Studien berücksichtigt.

Zur positiven Bewertung Spaniens trägt unter anderem die mediterrane Ernährung bei. So hilft der Konsum von Nüssen und nativem Olivenöl vor allem Gefässerkrankungen zu reduzieren. Andere Mittelmeerländer wie Italien, Frankreich, Zypern, Griechenland und Malta gehören ebenfalls zu den gesündesten Ländern der Welt.

Auch die medizinische Grundversorgung hat sich in Spanien im letzten Jahrzehnt stark verbessert. Herz-Kreislauf-Erkrankungen gehen zurück, Todesfälle durch Krebs ebenso. Das Land hat mittlerweile die höchste Lebenserwartung in der EU. Weltweit werden nur die Japaner und Schweizer noch älter. Der University of Washington zufolge werden die Spanier im Jahr 2040 sogar die höchste Lebenserwartung überhaupt aufweisen.

«Healthiest Country Index 2019» Europa dominiert: Je dunkler die Einfärbung, desto gesünder das Land. Karte: Bloomberg

Länder mit einem gut funktionierenden Gesundheitssystem dominieren den internationalen Vergleich. Sie liegen vor allem in Europa, Japan ist in Asien eine Ausnahme. In Afrika, wo übertragbare Krankheiten immer noch weit verbreitet sind, leben die Menschen laut Bloomberg am wenigsten gesund. 27 der 30 ungesündesten Länder der Welt gehören zur Subsahara-Region.

Auffällig ist zudem, dass das arme Kuba noch vor den USA liegt. Ein Grund dafür könnte der stärkere Fokus des kubanischen Staates auf vorbeugende Pflege sein. Dass die USA nicht zu den gesündesten Nationen gehören, liegt auch an der Ernährung. Eine noch wichtigere Rolle spielen aber der Drogenkonsum und Suizide, welche die Lebenserwartung der Amerikaner entscheidend senken.