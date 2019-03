Hirnforscher mit einem Sinn für Berührungen

Doch es gab noch einen anderen Einfluss: Lindens Vater therapierte in seiner Praxis die Schönen und Reichen aus der Unterhaltungsindustrie, «die Sorte Menschen, die das Geld und die Zeit hatten, fünfmal die Woche mit einem Psychoanalytiker zu sprechen», wie es Linden formuliert. «Ich fand das ziemlich interessant, wenn der Vater beim Abendessen davon erzählte», erinnert sich der 57-Jährige bei unserem Treffen am Rande des Europäischen Trendtages am Gottlieb-Duttweiler-Institut in Rüschlikon. Er selber, so sein Plan damals, wollte aber keine Celebrities therapieren, sondern viel lieber herausfinden, was im Innern des Kopfs so abgeht, im Gehirn. «Das ist das wahre Geheimnis.»

Im College war Linden indes noch immer unentschlossen: Sollte er Meeresbiologie studieren? Oder doch Hirnforschung? Er schmiss das Studium an der University of California in Berkeley vorerst, heuerte als Taucher bei einer Schiffszubehörfirma an, und konnte so vor der Küste Südkaliforniens untersuchen, welchen Einfluss Kühlwasser eines Kernkraftwerks auf das lokale marine Ökosystem hat. Da realisierte er, dass Meeresökologie doch nicht das Richtige für ihn ist. «Das ist eine rein beobachtende Wissenschaft», sagt er. «Ich wollte aber die Dinge manipulieren, experimentell arbeiten.»

Nervenzellen können nachwachsen

David Linden wurde also Hirnforscher. Nach der Doktorarbeit an der Northwestern University und einem Forschungsaufenthalt in den Labors des Schweizer Pharmaunternehmens Hoffmann-La Roche in New Jersey erhielt er eine Berufung an die Johns-Hopkins-Universität in Baltimore. Dort forscht er heute noch, 28 Jahre später – und tut dies sehr erfolgreich, unter anderem zu den Themen Lernen und Gedächtnis und Nervenregeneration nach Verletzungen.

Auf diesem Gebiet haben er und sein Team vor zwei Jahren eine aufsehener-regende Entdeckung gemacht. Entgegen dem Dogma, dass sich Nervenzellen im Gehirn und im Rückenmark nicht regenerieren können, fanden die Forscher heraus, dass eine Klasse von Nervenzellen ihre kabelartigen Fortsätze (Axone) sehr wohl wiederherstellen können. Warum sie dies tun und ob die Erkenntnis für die Therapie von Hirnverletzungen oder Querschnittslähmungen von Nutzen sein wird, ist aber noch unklar.

«Berührungen vermitteln Zusammengehörigkeit», sagt David Linden. Foto: iStock

Auch in der Gedächtnisforschung rüttelt Linden an einem Dogma. Es gebe da ein grosses Paradox, sagt er. Aus Mäuseversuchen wisse man, dass bei Weibchen die Zahl der Nervenverbindungen in einer Hirnregion namens Hippocampus, der Gedächtnis-Schnittstelle, im Laufe des Zyklus um 30 Prozent variiere. Zudem wisse man, dass diese Nervenverbindungen, die «Synap­sen», die Gedächtnisinhalte speichern. Auf Menschen übertragen heisse das, räsoniert Linden, dass Frauen in jedem Zyklus ein Drittel ihres Gedächtnisses verlieren müssten, doch das Gegenteil sei der Fall: «Bei fast jedem Gedächtnistest schneiden Frauen besser ab.» Linden möchte nun herausfinden, wie man dieses Paradox erklären könnte.