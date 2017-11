«Häufiger Partnerwechsel schwächt weibliches Immunsystem»

Herr Huber, in Ihrem neuen Buch schreiben Sie, dass ­Frauen, die ständig mit neuen Partnern schlafen, ihren Körper durcheinanderbringen. Das müssen Sie erklären.

Johannes Huber: Eins vorweg: Diese Aussage gilt natürlich nur, wenn kein Kondom benutzt wird...

Gut, dann hätten wir das ­geklärt.

...also, meine Begründung: Die Samenflüssigkeit des Mannes ist für die Frau erst einmal ein Fremdkörper. Damit die darin enthaltenen Spermien nicht abgestossen werden, fährt die Frau ihre Abwehr im Genitalbereich herunter. Dadurch erhält das Sperma quasi einen «Passierschein». Oder anders gesagt: Das weibliche Immunsystem passt sich dem männlichen an, es erstellt quasi eine Kopie von ihm. Hat die Frau nun wieder Sex mit demselben Mann, erkennt ihr Immunsystem sein Sperma und lässt es fortan ohne Anpassungsstress passieren.

Und wo liegt da das Problem?

Das entsteht erst, wenn die Frau immer wieder mit neuen Partnern Sex hat. Dann muss sich ihr Immunsystem stets von neuem anpassen.

Aber das könnte ihr Immun­system doch stärken?

Neue Erkenntnisse, vor allem aus den USA, deuten auf das Gegenteil hin. Die ständige Neuadaption stellt vermutlich eine grosse Herausforderung dar für das weibliche Immunsystem. Ein Beispiel, das diesen Verdacht stützt, ist der Gebärmutterhalskrebs. Der wird von humanen Papillomviren ausgelöst – Krankheitserregern, die sich umso leichter im Muttermund ­ein­nisten können, je schwächer dort die Immunabwehr ist.

Ungeschützter Geschlechtsverkehr mit immer neuen Partnern schwächt also die Frauen. Wie ist es denn umgekehrt: Schadet Sex mit verschiedenen Frauen auch den Männern?

Ihr Immunsystem scheint weniger betroffen zu sein. Die Energie zur Anpassung muss vor allem der weibliche Organismus leisten. Zudem ist der Mann evolutionär bedingt darauf programmiert, seine Gene möglichst breit zu streuen.

Setzen Sie sich da nicht dem Vorwurf aus, männlich geprägte Moralvorstellungen ins Spiel zu bringen?

Das sehe ich nicht so.

Aber Sie waren doch vor Ihrer Medizinerkarriere als Theologe tätig?

Ich habe immer beide Disziplinen gleichzeitig verfolgt – auch deshalb, weil sie sich meiner Meinung nach nicht einfach so trennen lassen. Letztlich geht es da wie dort darum, Mittel und Wege zu finden, die Menschen glück­licher zu machen. Und das ist in einer stabilen Beziehung am ehesten zu erreichen. Kommt dazu, dass es auch für die Aufzucht des Nachwuchses am besten ist. Die Kinder kommen ja unreif auf die Welt, können nicht gleich ­aufstehen und fortrennen. Sie sind in den frühen Lebensjahren in hohem Masse auf die Fürsorge von Mutter und Vater angewiesen.

Für diese Mühe werden die Eltern aber reichlich belohnt? Das fängt schon bei der Zeugung an.

Genau. Sexualität ist für unsere physische Gesundheit unbestritten förderlich; ähnlich wie beim Sport werden die Blutgefässe erweitert, Glückshormone ausgeschüttet – das Wohlbefinden steigt. Aber noch wichtiger sind die psychischen Auswirkungen: Dank dem Kuschelhormon Oxytocin werden Solidarität, Verantwortung und Bindung gefestigt – zwei Menschen verschmelzen buchstäblich miteinander.

Sie gehen sogar noch weiter?

Die Zeugung beeinflusst wahrscheinlich auch das dabei ent­stehende Kind und sein späteres Gedeihen.

Kehren wir auf gesicherteres Terrain zurück: Zu den Belohnungen für Menschen, die Kinder haben, gehören auch Vorteile für ihre Gesundheit?

Ja, das ist erwiesen. Weil Kinder lange unreif und auf Fürsorge ­angewiesen sind, hat die Evolution logischerweise kein Interesse daran, dass ihre Eltern kränkeln oder früh versterben. Vor ­allem die Mütter geniessen daher verschiedene gesundheitliche Vorteile.

Zum Beispiel?

Frauen, die Schwangerschaften hinter sich haben, erkranken viel seltener an Brustkrebs als kinderlose Frauen. Das ist auch ein Grund, weshalb die Brustkrebsrate in den westlichen Industrieländern stetig steigt. Hier haben die Frauen immer weniger oder gar keine Kinder mehr. Noch kaum bekannt ist, dass eine Schwangerschaft eine Frau auch jünger macht.

Wie geht das denn?

Während der Schwangerschaft findet eine reger Austausch von Stammzellen statt zwischen Mutter und Embryo. Zudem produziert der Mutter-Kind-Organismus vermehrt Wachstumshormone, und der Spermidinspiegel steigt. Spermidin ist im Sperma enthalten, aber auch in gesunden Lebensmitteln wie Käse, Nüssen oder Soja. Die aminosäureähnliche Substanz ist essenziell für das Zellrecycling, also die Erneuerung der Zellen.

Das tönt ja fast wie Doping?

Nein, diesen Vergleich würde ich nicht machen. Aber dass eine Schwangerschaft besser ist als ­jedes Anti-Aging-Mittelchen, das kann man schon sagen. Vermutlich auch deshalb werden Frauen älter als Männer. (Berner Zeitung)