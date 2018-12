Forscher zweifeln an den Gen-Babys

Neun Tage sind vergangenen, seit ein chinesischer Wissenschaftler die Welt erschüttert hat: He Jiankui will genetisch veränderte Babys geschaffen haben, die gegen den Aidserreger HIV immun sind. Doch seitdem der Forscher von der Southern University of Science and Technology in Shenzhen die Bombe platzen liess und sich in Hongkong für seine Versuche rechtfertigte, ist der Wissenschaftler nicht nur verschollen. Es mehren sich auch Kritik und Zweifel an seinem vorgeblichen Werk.