Er hasst den Rauch und liebt die Raucher

Seit gut zehn Jahren begleitet Auer nun selbst Patienten beim Rauchstopp. Er plädiert dabei für Respekt statt Anklagen und unerwünschte Ratschläge. «Unsolicited advice is the spam of life», lautet einer seiner englischen Merksätze, die er während des Gesprächs einstreut. «Man muss den Rauchern nicht sagen, wie ungesund Zigaretten sind, das wissen sie schon lange», sagt Auer. Aber natürlich müsse man immer wieder klarstellen, was die Tabakindustrie mache: für Geld Menschen umbringen. Und gleich folgt der nächste Leitspruch: «Hate the smoke, love the smokers.»

Hausarzt ist sein Traumberuf

Auch wenn Nikotin für Auer ein wichtiges Thema ist, es ist bei weitem nicht sein einziges. Beim Treffen offenbart er mehrfach seine Leidenschaft für die Hausarztmedizin: «Hausarzt zu sein, ist ein riesiges Glück, es gibt kaum einen Beruf, bei dem man den Menschen so nahe sein kann und man die sonst verborgene ­soziale Realität kennen lernt.» Es sei sein Traumberuf, seit er sich erinnern könne, wahrscheinlich, seit er vier oder fünf Jahre war, sagt er. «Ein Freund meiner ­Eltern war Hausarzt und mein grosses Vorbild.» Auer ist in Morges VD geboren und in der Nähe von Lausanne aufgewachsen, spricht jedoch mit Bündner Akzent. ­Wegen des Vaters, der von dort stammt. Seine Mutter kommt aus Zürich.

Seine andere grosse Leidenschaft ist die Wissenschaft. Als Hausarztmedizinprofessor forscht er insbesondere zur Darmkrebsfrüherkennung ab 50 und wie Patienten dabei besser in Entscheidungen einbezogen werden können.

Es gibt neben der Darmspiegelung auch einen Blutnachweistest im Stuhl, der seit einigen Jahren ähnlich gute Ergebnisse liefert. Dieser muss zwar häufiger durchgeführt werden, ist jedoch viel günstiger und nicht invasiv. «Viele Ärzte bieten trotzdem nur die Darmspiegelung an», sagt Auer. Mit seinem Team hat er in einer schweizweiten Untersuchung festgestellt, dass viele Patienten deswegen gar keine Darmkrebsfrüherkennung machen lassen. Mit strukturiertem Informationsmaterial sollen Ärzte künftig die Patienten neutral und umfassend (inklusive Preis) aufklären können. «Wir müssen vermehrt versuchen, die Präferenzen der Patienten zu erkennen», so Auer.

Auer versteht sich als Berater und Partner seiner Patienten und trägt deshalb auch nie einen weissen Kittel. Partnerschaft und Zusammenarbeit sind auch in der Forschung wichtig. Anders lassen sich in seinem Bereich gar keine neuen Erkenntnisse gewinnen. Kein Einzelkämpfer zu sein, ist aber auch hilfreich, wenn man sich mit der Tabakindustrie anlegt, wie damals bei der Iqos-Studie. Philip Morris versuchte erfolglos, die Arbeit der Forscher zu diskreditieren. Auf einzelne, unliebsame Forscher loszugehen, ist eine bekannte Strategie der Tabakindustrie. «Wenn man ein Team ist und auf mehrere Hochschulen verteilt, wird das schwieriger», so Auer. Nach der Veröffentlichung der Studie passte Philip Morris übrigens seine Werbekampagne an und sprach nicht mehr von rauchfreiem Tabakkonsum. Inzwischen ist die Aufmerksamkeit wieder gesunken. Auer beobachtet: «Heute wird das Produkt auf dem Netz wieder wie früher als rauchfreie Alternative angepriesen.»