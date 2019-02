Es ist ein riesiges Experiment, das derzeit in den USA und mit zeitlicher Verzögerung vielleicht auch bei uns stattfindet. Was passiert, wenn grosse Teile der Bevölkerung jahrelang Nikotin ohne die anderen Giftstoffe der Tabakverbrennung inhalieren? Was sind die Folgen bei Jugendlichen und Schwangeren? Bringt es die Menschen vor allem weg vom Rauchen, oder steigen sie deswegen erst in den Zigaretten- oder gar Drogenkonsum ein?