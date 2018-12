Ein Antikörper weckt neue Hoffnung für Gelähmte

Geduld und Beharrlichkeit sind zweifellos zwei hervorstechende Eigenschaften von Martin Schwab. Nur so lässt sich erklären, wie er trotz Rückschlägen seit über 30 Jahren hartnäckig und gegen alle Widerstände an der Entwicklung einer Therapie für Querschnittgelähmte arbeitet. Nun steht ein wichtiger, lange angekündigter Schritt bevor: der Start einer grossen Phase-2-Studie mit 160 gelähmten Patienten an über einem Dutzend Zentren in ganz Europa.