Die neue Liste der Leiden

In dem Katalog listen Experten Krankheiten, Symptome und Verletzungsursachen auf und versehen jeden Eintrag mit einem Code, den Ärzte benutzen, wenn sie eine Diagnose stellen. Zentral erfasst, liessen sich mithilfe dieser Codes präzisere Statistiken erstellen sowie Gesundheitstrends besser dokumentieren, erklärt WHO-Experte Robert Jakob. Es werden knapp 4000­Delegierte aus 194Mitgliedsstaaten sowie von Partnerorganisationen der WHO in Genf erwartet. Viele der Revisionen, die in diesen Tagen von der Versammlung angenommen werden sollen, sind bereits seit Jahren bekannt. Der ICD11-Katalog wird unter anderem ­folgende Neuerungen enthalten:

Zwanghaftes ­Sexualverhalten

Ein eigenes Zusatzhandbuch zum IDC-Katalog erklärt, was unter dem Diagnoseschlüssel «6C72» erfasst werden soll, den die WHO-Experten für «zwanghaftes Sexualverhalten» vergeben haben. Übermässiger Pornokonsum zählt dazu genauso wie ausufernder Telefonsex.

Die Diagnose ist laut Definition angebracht, wenn ­Betroffene intensive, wiederkehrende Sexu­alimpulse über längere Zeit­räume nicht kontrollieren können und dies ihr Familien- oder Arbeitsleben oder das Sozialverhalten beeinflusst.

Wie bei anderen Süchten auch sind hier die obsessive Beschäftigung und der Kontrollverlust der Kern der Definition – entscheidend ist also, dass die Betroffenen ihr Verhalten nicht mehr aus eigener Kraft ändern können. Experten schätzen die Zahl der Sexsüchtigen in der Schweiz auf ungefähr 30000, die meisten davon seien männlich.

Computerspielsucht

In der neuen Version des ICD soll Computerspielsucht als eigene Diagnose unter dem Schlüssel «6C51» aufgeführt werden. Dies führte besonders unter Jugendlichen zu heftigen Protesten. Vielspieler befürchten, pathologisiert zu werden. Auch der Gaming-­Industrie geht es gegen den Strich, dass viele ihrer Kunden als therapiebedürftig gelten ­könnten.

Experten bemängeln zudem eine eher dünne Studienlage zum Thema. So ist bislang nicht klar, wo die Ähnlichkeiten zur Drogen- oder Alkoholsucht liegen. Oder ist die Spielsucht vielleicht nur die Folge einer anderen Störung, etwa Angst oder Depression? Die WHO spricht von einer problematischen Spielsucht, wenn ein Mensch über zwölf Monate lang alles in seinem Leben dem Spielen unterordnet, Freunde verliert, die Körperhygiene vernachlässigt.