Kaum ein amerikanisches Verfassungsdokument dürfte die Fantasie Hollywoods so beflügelt haben wie der 18. Zusatzartikel. Vor fast genau 100 Jahren wurde mit ihm die landesweite Alkoholprohibition ratifiziert, die im Folgejahr begann und anschliessend 13 Jahre lang wilden Stoff bot. So oft und ausladend wurde seither die Geschichte von Schmuggel, Suff und Schiesswut erzählt, dass sich im kollektiven Gedächtnis der westlichen Welt diese Lesart festsetzte: Prohibition, das war die Katastrophe der Prüderie. Sie entfesselte Gesetzlosigkeit und Gewalt in den Grossstädten und brachte Exzesse ohnegleichen über das Land.