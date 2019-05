Die Mikroben-Versteherin

Die Doppelrolle Mutter und Professorin ist «absolut machbar»

Mit den Schluckimpfungen verfolgt Slack zwei grosse Ziele: «Eine grosse Sache wäre es, die Menge Antibiotika in der Schweinezucht zu reduzieren», sagt sie. Das andere Ziel liegt sogar noch höher: die Eliminierung der resistenten Bakterien aus dem Mikrobiom. «Wenn es funktioniert, wäre das fantastisch, ein Riesenfortschritt!» Für ihre Forschungen zur Salmonellen-Schluckimpfung erhielt Emma Slack 2017 den mit 25'000 Franken dotierten Latsis-Preis der ETH Zürich für herausragende jüngere Forscherinnen. Ein Jahr zuvor wurde sie mit der Goldenen Eule des Verbands der Studierenden an der ETH ausgezeichnet, einem Preis für exzellente Lehre.

Im Sommer 2018 gab es den nächsten Karriereschritt: Die 38-Jährige wurde zur Assistenzprofessorin im Departement Gesundheitswissenschaften und Technologie (D-HEST) ernannt. Als sie vor wenigen Wochen ihre Antrittsvorlesung hielt, überraschte sie die Zuhörer im Audimax der ETH gleich zu Beginn mit einem völlig anderen Thema: ihrer Doppelrolle als Mutter von zwei Kindern im Vorschulalter und Spitzenforscherin. «This is totally doable», «das ist absolut machbar», stellte die gebürtige Engländerin klar, auch um den vielen anwesenden Doktorandinnen und anderen Nachwuchsforscherinnen Mut zu machen. Und fragt gleich nach: «Warum stellt man die Frage nach der Vereinbarkeit nie den Männern?»

Bakterienkultur in einer Petrischale. Foto: iStock/Getty

Dass sie heute an der ETH forscht, hat sie (auch) dem Zufall zu verdanken. «Einem guten Zufall», wie sie sofort betont und dabei wieder lacht. Nach ihrer Doktorarbeit am Francis Crick Institute in London zog es sie vorerst nach Kanada für ein Postdoc im Labor des Gastroenterologen Andrew Mcpherson. Als dieser 2009 einen Ruf an die Uni Bern erhielt, zog sie mit ihm in die Schweiz. «Ich sprach kein Wort Deutsch, als ich ankam», erinnert sich Slack, «aber ich fühlte mich in Bern schnell zu Hause.»

In ihrer Freizeit spielte Slack Cello in einem Berner Orchester, und da respektive bei einem gemeinsamen Konzert, machte sie Bekanntschaft mit dem Pianisten Olive Wetter. Daraus wurde mehr, und heute heisst Emma Slack, die in der Wissenschaftsszene immer noch unter diesem Namen bekannt ist, offiziell Emma Wetter Slack, auch auf der ETH-Website. «Die ETH will das so», sagt sie und lacht wieder. Das Paar wohnt in Zürich und teilt sich die Betreuung der Kinder (6,5 und 4 Jahre alt) zu je 50 Prozent. «Das ist das Wichtigste», sagt Slack, damit man eine berufliche Karriere mit einer Familie vereinbaren kann. Seit sie Professorin geworden ist, arbeitet Slack Fulltime, ihr Mann, der beim Bund angestellt ist, derzeit 80 Prozent – vor der Professur war es genau umgekehrt.

Der ETH stellt Slack bezüglich Frauenförderung ein gutes Zeugnis aus. «Frauen erhalten viel Unterstützung, man kann auch vorübergehend Teilzeit arbeiten.» Besonders stolz ist sie auf das eigene Departement, das D-HEST. «30 Prozent der Professoren sind Frauen», sagt sie, «wir sind definitiv das weiblichste Department.»