Es hatte heftige Debatten gegeben, damals, im Jahr 2011 und darüber hinaus. Konferenzen fanden statt, Gremien wurden einberufen, Medien berichteten. Schliesslich stand die Sicherheit der Welt auf dem Spiel. Umso erstaunlicher ist jetzt, wie still und leise der Streit um die heiklen Versuche mit gefährlichen Viren umgangen wurde. Wie die Fachzeitschrift «Science» in einem Exklusivbeitrag berichtet, dürfen Ron Fouchier von der Universität Rotterdam und sein Kollege Yoshihiro Kawaoka von der University of Wisconsin ihre Experimente an hochgefährlichen Vogelgrippeviren bereits seit Januar fortsetzen.