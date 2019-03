Vater ist Nobelpreisträger

Zinkernagel hat eine ungewöhnliche Karriere verfolgt. Nach ihrem Medizinstudium an der Universität Lausanne – «zum Französischlernen» – und der Universität Zürich hat sie an der University of California in San Diego eine vierjährige Doktorarbeit angehängt – im Fach Biologie. «Ich habe zwei Berufe erlernt», sagt die 46-Jährige. Eine optimale Kombination: Als Ärztin behandelt sie Patienten, und mit ihrem biologischen Wissen erforscht sie deren Krankheitserreger.

Perfekt Englisch sprechen konnte Zinkernagel bereits zuvor, denn mit ihren Eltern lebte sie als Kleinkind in Australien und später in den USA. Sie lässt im Gespräch immer wieder englische Fachbegriffe fallen, wenn sie nicht gerade enthusiastisch auf Baseldeutsch über ihre Forschung sowie ihre zusätzlichen Engagements berichtet: Sie gehört auch der eidgenössischen Kommission für Impffragen an – und sorgt sich, dass sich die Bevölkerung nicht ausreichend gegen vermeidbare Infektionen schützt. Zudem baut sie zusammen mit Kollegen eine Biobank für Infektionskrankheiten auf, um die Behandlung von Patienten zu optimieren.

Bei Fragen zu ihrem berühmten Vater zögert Zinkernagel etwas. Rolf Zinkernagel hat 1996 den Nobelpreis für Medizin erhalten. Er hat entdeckt, wie das Immunsystem Zellen erkennt, die mit Viren infiziert sind. Der Mediziner forschte mehr als 30 Jahre lang am Unispital Zürich. Bei der Preisverleihung in Stockholm studierten Annelies und ihre Geschwister bereits – alle Medizin. Der Bruder ist heute Leitender Arzt am Inselspital Bern, die Schwester Psychiaterin. Auch die Mutter war Ärztin.

Karriere und Kinder vereinbaren

«Ich bin stolz auf meine Familie», sagt Zinkernagel. Aber sie macht klar, dass sie nicht «die Tochter von...» ist. Wenn überhaupt, möchte sie als «die Mutter von...» wahrgenommen werden. Ihre beiden Töchter sind 11 und 14 Jahre alt. Sie waren mit in den USA, als Zinkernagel während der Doktorarbeit untersuchte, wie Bakterien sich dem Immunsystem ihrer Wirte widersetzen.