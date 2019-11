Der Schutz der Babys hält nicht lange

Kommt ein Baby zur Welt, so ist es in vielem noch nicht bereit für das Leben ausserhalb des Mutterbauches. Vor allem das Immunsystem der Kleinsten ist noch sehr unreif. Ein bisschen hat die Natur vorgesorgt. Gewisse Antikörper bekommt das Ungeborene während der Schwangerschaft über die Nabelschnur von der Muttter. Man nennt dieses Phänomen Nestschutz. Doch der Nestschutz hält nicht lange, und eine neue Studie der Universität Ontario zeigt nun: Bei Masern hält der Nestschutz längst nicht so lange, wie man bisher angenommen hat.