Dem Herzen auf die Sprünge helfen

Wenn der Herzmuskel seinen Dienst versagt, sind die Behandlungsmöglichkeiten begrenzt. Neben einer Herztransplantation stehen Kunstherzen zur Verfügung, mechanische Pumpen, welche ins schwächelnde Organ implantiert werden, um dessen Funktion zu unterstützen.

Diese Geräte bergen aber ein hohes Risiko für Infektionen und Thrombosen. Nun gibt ein neuer Ansatz Anlass zu Hoffnungen: Die ETH Lausanne ist schon länger mit der Entwicklung von elastischen Kunststoffen beschäftigt, die sich bei einem elektrischen Impuls ausdehnen.

Zusammen mit dem renommierten Herzchirurgen Thierry Carrel vom Berner Inselspital wollen die Ingenieure aus dem Material Ringe entwickeln, die nacheinander um die Hauptschlagader angebracht als künstliche Muskeln wirken: Indem sie sich ausdehnen und wieder zusammenziehen, bringen sie den Blutfluss wieder in Gang.

«Das Geniale an dem Prinzip ist, dass das Material nicht in Kontakt mit Blut kommt», ­erklärt Carrel. «Dies senkt die Gefahr von Komplikationen wie Thrombosen.» Patienten mit Herzinsuffizienz könnten früher behandelt werden, um ihr an­geschlagenes Organ zu entlasten, stellt der Herzspezialist in Aussicht.

Zudem kommen die künstlichen Muskeln mit sehr wenig Energie aus. Dennoch werden sie voraussichtlich eine genügend grosse Leistung erbringen, um die Hauptschlagader zu komprimieren. «Den benötigten Strom wollen wir kabellos zuführen, über Induktion», sagt Yves Perriard, Materialwissenschaftler an der ETH Lausanne. Ähnlich wie man die neusten Mobiltelefone kabellos aufladen kann.

Mehr künstliche Muskeln

Die Hightech-Kunststoffe werden auch für die Industrie entwickelt und kommen zum Teil bereits in Sensoren zum Einsatz. «Das Material ist sehr gut verträglich», sagt Thierry Carrel.

«Mit grösster Wahrscheinlichkeit löst es keine allergischen ­Reaktionen aus.» In einer ersten vierjährigen Phase soll das System nun im Labor sowie an Schweinen oder Schafen erprobt werden. Für diese Zeitspanne erhält das Projekt zwölf Millionen Franken Forschungsgelder von der Werner-Siemens-Stiftung.

Später wollen die Forschenden ihre Erfindung auf andere medizinische Bereiche ausweiten. Profitieren sollen zum Beispiel Patienten mit Verbrennungen im Gesicht. Mit den künstlichen Muskeln will man dereinst die Mimik und Kaufunktion wiederherstellen.

Mögliche weitere Anwendungen sehen die Wissenschaftler bei der Steuerung des Schliessmuskels an der Harnblase, womit Paraplegiker oder an multipler Sklerose Erkrankte das Entleeren des Urins kontrollieren könnten. Oder in der An­regung der Darmtätigkeit, etwa nach einer Tumoroperation. Bis die Behandlung Menschen zu­gutekommt, dürften aber noch rund zehn Jahre vergehen. (Berner Zeitung)