«Das ist nicht mehr dasselbe Kiffen»

Gut zu wissen

Gemäss Statistik von Sucht Schweiz ist Cannabis in der Schweiz die am häufigsten konsumierte illegale Substanz. Die Probleme rund um Cannabis haben im Lauf der Zeit klar zugenommen: 1997 hatten noch 12 Prozent der unter 25-Jährigen, die bei einer Suchthilfeeinrichtung Rat suchten, eine Cannabisproblematik.



2007 waren es schon 58 Prozent; im Jahr 2014 war Cannabis für vier von fünf hilfesuchenden Personen die Hauptproblemsubstanz. Die Opiatproblematik nahm in derselben Zeit ebenso massiv ab.



Für die Polizei hingegen stehen Cannabiskonsumenten längst nicht an oberster Stelle, wenn sie in den Gassen patrouilliert.



Christian Münger, stellvertretender Dienstchef Einsatzgruppe Krokus bei der Regionalpolizei Bern, erklärt die gegenwärtig geltenden Regeln: «Während bei Heroin schon 12 Gramm als schwerer Fall zählen, gilt das bei Cannabis erst, wenn durch gewerbsmässigen Handel ein Gewinn von 10'000 Franken oder ein Umsatz von 100'000 Franken erzielt wurde.



Cannabis selbst ist nach Betäubungsmittelgesetz eine verbotene Substanz und wird deshalb von der Polizei in jedem Fall sichergestellt. Trägt jemand mehr als 10 Gramm auf sich, erstattet die Polizei zudem Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.



Erlaubt ist Cannabis unabhängig von der Menge, wenn es einen Gehalt von unter 1 Prozent THC aufweist. Personen, bei denen Cannabis sichergestellt wird, können eine Analyse des THC-Gehaltes verlangen. Für das weitere Vorgehen – also etwa eine allfällige Analyse der Substanz sowie die Verrechnung damit verbundener Kosten – ist die jeweils zuständige Behörde verantwortlich.



Nach Einreichen der Anzeige ist die entsprechende Staatsanwaltschaft oder bei Sicherstellung geringfügiger Mengen Cannabis (<10 g) das entsprechende Regierungsstatthalteramt zuständig.» (wei)