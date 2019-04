Begraben in Spitzbergen

«Man hat selbst im Permafrost und in Tiefseebakterien Antibiotikaresistenzen gefunden», sagt Sören Gatermann, der an der Ruhr-Universität in Bochum das Nationale Referenzzentrum für sogenannt gramnegative Krankenhauserreger ­leitet, eine wichtige Untergruppe von Keimen.

Resistenzen sind also allgegenwärtig und sogar natürlich. «Erst unter dem Druck eines Antibiotikums oder gar mehrerer Wirkstoffe setzen sich resistente Bakterien gegen ihresgleichen durch», sagt Gatermann. Wobei auch das düsterer klingt, als es ist: Hinter manchen Bezeichnungen wie zum Beispiel den aktuell viel diskutierten MRGN (Multi-Resistente Gram-Negative), verbirgt sich nicht ein einziger gefährlicher Keim, sondern eine sehr grosse Gruppe sehr unterschiedlicher Bakterien.

Viele davon kommen natürlicherweise im Körper vor und richten, ob nun mit oder ohne Resistenzen, nicht automatisch Schaden an. Einige dieser Bakterien sind jedoch sehr gute Resistenzsammler, die bei stark ­geschwächten Patienten verheerende Infektionen auslösen könnten. Dazu zählt der Spitalkeim Acinetobacter baumannii, der auch in der Schweiz schon auf Intensivstationen ­wütete.

Ein lokales Problem

Dass all diese Gefahren erst aus dem fernen Ausland wie Indien oder China eingeschleppt werden müssten, ist allerdings falsch. «Das Verbreitungsproblem ist eher ein lokales als ein globales», sagt Haller; die meisten Übertragungen passieren im Spital. Für Menschen gefährliche Multiresistenzen entstehen Haller zufolge überwiegend in den Menschen selbst. Jede Einnahme von Antibiotika fördere Resistenzen. Ganz besonders rasch, wenn die kostbaren Medikamente in falscher Dosierung oder über ­falsche Zeiträume eingenommen werden. Und das geschieht eben auch in den USA und in Europa: In der EU werden Jahr für Jahr insgesamt mehr als 300'000 Infektionen registriert.

Auch für den Mikrobiologen Gatermann ist deshalb entscheidend, den Einsatz von Antibio­tika europa- und weltweit zu ­optimieren und auf ein vernünftiges Mass zu reduzieren. Es ist sicher nicht die einzige nötige Strategie, um Erkrankungen und Todesfälle zu verhindern. Alternative Behandlungsoptionen, Hygiene, Bildung können die Folgen der Prasserei mit Antibiotika mildern. Doch gerade das Beispiel Spitzbergen zeigt eigen­tlich, dass der Mensch vor bakteriellen Resistenzen nie und nirgends sicher sein wird. Er muss lernen, mit ihnen umzugehen. Je eher Antibiotika deshalb zum Sonderfall statt zur Regel werden, desto besser.