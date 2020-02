«Bald wird das Virus mehr oder weniger überall sein»

Sie haben viele Ausbrüche erlebt oder beobachtet, inwieweit ist dieser anders?

Jeremy Farrar: Was wir gerade sehen, ist beispiellos. Ich weiss von keinem Ausbruch in den letzten 100 Jahren, der sich so schnell so weit ausgebreitet hat, der so herausfordernd war. Während der Sars-Epidemie erkrankten 8000 Menschen in neun Monaten. Bei Covid-19 gab es etwa sechs Wochen nach Bekanntwerden der ersten Fälle offiziell bereits 60'000 Erkrankte. Wahrscheinlich sind es sehr viel mehr. Modelle gehen von derzeit 400'000 bis 600'000 Infizierten aus.

Vieles ist noch unsicher. Was wissen wir denn über das Virus?

Wir können davon ausgehen, dass das Virus tierischen Ursprungs ist und erstmals auf den Menschen übergesprungen ist. Das bedeutet, wir haben keine Immunität. Es ist zudem sehr ansteckend. Jeder Mensch infiziert wahrscheinlich im Schnitt 2,5 bis drei andere Menschen, die dann wieder etwa 2,5 bis drei Menschen anstecken. Der Wert für die Influenza liegt bei etwa 1,4. Der Unterschied zwischen 1,4 und drei mag gering erscheinen, ist aber im Ergebnis enorm. Die Symptome reichen von sehr mild bis zum Tod. Wenn ich heute ein Kratzen im Hals habe, könnte ich, ohne es zu wissen, mit dem Virus infiziert sein. Eine solche Situation ist extrem schwer zu kontrollieren. Und: Wir haben keine Medikamente und Impfstoffe. Wenn man mich früher gefragt hätte: Was für ein Szenario fürchten Sie am meisten – dann hätte ich genau diese Situation beschrieben.

Wie weit, glauben Sie, ist das Virus schon verbreitet?

Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das Virus mehr oder weniger überall sein wird. Wenn man sich anschaut, wie oft die Menschen von China aus in andere Regionen fliegen, würde man erwarten, dass sich das Virus zuallererst in China ausbreitet und dann in weitere asiatische Länder gelangt. Dann sollte es Nordamerika und Europa erreichen. Etwas später würde man erwarten, es in Afrika zu sehen. Zum Schluss in Südamerika. Und das scheint genau das zu sein, was wir gerade erleben.

Gibt es die Chance, den Ausbruch noch komplett zu stoppen?

Ihn ganz zu stoppen, wäre sehr schwer; wahrscheinlich gelingt das nicht mehr. Der wichtigste Ort, auf den wir jetzt schauen sollten, ist Singapur. Der Staat hat eines der besten Gesundheitssysteme der Welt. Wenn Singapur es innerhalb der nächsten zwei bis drei Wochen nicht schafft, das Virus unter Kontrolle zu bringen, wäre das besorgniserregend. Dann wird es auch für alle anderen Länder extrem schwer.