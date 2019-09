Der Germanist entdeckte Humboldt neu

Gefragt, was ihn selbst an den neu zusammengetragenen Schriften überrascht hat, blitzt es in den dunklen ­Augen unter der hohen Denkerstirn: «Es ist die Fülle und die Vielfalt der Texte.» Bisher wurde Humboldt hauptsächlich wegen seiner Bücher wahrgenommen – die berühmtesten Werke sind «Ansichten der Natur» und «Kosmos». Der Gelehrte sei aber auch «ein Meister der kleinen Form» und beherrsche verschiedene Genres. «Er muss auch als Schriftsteller neu bewertet werden», findet der Germanist. Alexander von Humboldt gilt als «der letzte Universalgelehrte», dabei habe er eine Entwicklung durchgemacht, so eine weitere Erkenntnis von Lubrich. «In den ersten Texten dominiert der akribische Forscher, der in einem Fachgebiet in die Tiefe geht», sagt Lubrich. «In den späteren Publikationen wird deutlich, wie Humboldt all sein Wissen aus den verschiedenen Disziplinen miteinander verbindet.»

Humboldt in der Schweiz

Dabei spielen auch die drei Besuche Humboldts in der Schweiz eine wichtige Rolle, auf die er sich in seinen Schriften immer wieder bezieht. Er besuchte zahlreiche Orte von Aarau bis Zürich, erklomm Berge wie die Hasenmatt in der Weissensteinkette, traf Wissenschaftler und erstand Präzisionsinstrumente, etwa ein «Cyanometer», um das Blau des Himmels zu bestimmen. Je trockener die Luft in der Höhe, umso dunkler das Blau, hatte der Genfer Alpenforscher Horace-Bénédict de Saussureherausgefunden und den Farbfächer mit den verschiedenen Blautönen entwickelt. Er setzte ihn am Montblanc ein, Humboldt bei seiner fünfjährigen Reise in Südamerika.

Humboldts Erkenntnisse aus den Alpen flossen auch in sein berühmtes Andenbild ein. Lubrich breitet die Doppelseite auf seinem Schreibtisch aus. In seinen Infografiken führte Humboldt zahlreiche Messergebnisse übersichtlich zusammen: Er veranschaulichte die Vegetationszonen, die Schneegrenzen und die Verteilung der Arten. «Die Anden stellte er den Alpen gegenüber», sagt Lubrich.

Freundliche Berner

Humboldt als Person und sein Werk seien heute auch deshalb weltweit wieder so präsent, weil keine Nation ihn für sich reklamieren könne. «Humboldt hat als deutscher Forscher auf Französisch über die indigenen Kulturen in den spanischen Kolonien Südamerikas berichtet», bringt es Lubrich auf den Punkt.

Zudem werde in den gesammelten Schriften deutlich, dass Humboldts Versuche, politisch Einfluss zu nehmen, wohl grösser waren als bisher gedacht. In den einzelnen Texten finden sich auch zahlreiche «autobiografische Splitter», sagt Lubrich. Es gebe bisher zwar 70 Humboldt-Biografien, aber mit diesem «Schatz an Schriften» können jetzt neue geschrieben werden. Er selber hat das aber nicht vor.