Neue Erkenntnisse zum Tod Karl des Grossen

Er sitzt auf dem Zürcher Grossmünster, rechts oben auf dem Turm, wo er weit über die Stadt schauen kann. Zu Lebzeiten konnte Karl der Grosse (747–814) seinen Blick über ein Reich schweifen lassen, das für damalige Verhältnisse kaum Grenzen kannte. Wohl auch aus diesem Grund trug er den Beinamen «der Grosse». Meinte man lange. Forschungen der Universität Zürich zeigten dann aber, dass der Mann, dessen Statue auf dem Turm und in der Krypta des Zürcher Grossmünsters steht, vielleicht auch aus profaneren Gründen so hiess. Karl der Grosse war für seine Zeit ein Hüne: 1,84 Meter mass er, im achten Jahrhundert musste da so mancher seinen Blick nach oben richten, wenn er mit dem Herrscher des Fränkischen Reiches sprach.