Löwenbaby-Mumien in Ägypten entdeckt

Das verkündete der ägyptische Minister für Altertümer, Chaled al-Enani, am Samstag. Die Kammer liegt im Bastet-Tempel, in dem in altägyptischer Zeit Katzen verehrt wurden.

Der Fund sei ein ganzes «Museum für sich selbst», sagte al-Enani. Entdeckt wurden den Angaben zufolge auch mumifizierte Katzen, Kobras, Krokodile und Skarabäus-Käfer. Auch viele Statuen zeigten Tiere. Überdies seien dutzende Statuen entdeckt worden, die altägyptische Gottheiten darstellen.

Computertomographie einer der Löwenmumien. (23. November 2019) Bild: Hamada Elrasam/AP/Keystone