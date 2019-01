Es ist kein Ort für eine Schatzkammer. Wer sich in den «Raum der Insekten» im Keller des Naturhistorischen Museums in Bern begibt, ist vorerst enttäuscht. Neonbeleuchtung, bewegbare Regale, graue Wände. Es ist kühl und trocken in diesem öden Archiv. Erst als der Entomologe Hannes Baur einen Holzkasten mit Glasfenster aus dem Regal zieht, kommen die Kostbarkeiten zum Vorschein. Schmetterlinge, fein säuberlich in Reih und Glied mit feinen Nadeln fixiert. In einem anderen Kasten präsentieren sich Parasitische Wespen, kleine Punkte, kaum sichtbar. Jeder Schaukasten ist ein kleines Kunstwerk. «Etwa 2,5 Millionen Objekte befinden sich in dieser Sammlung», sagt Hannes Baur.