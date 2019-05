Frühmenschen lebten vor 160'000 Jahren im Hochland von Tibet

Die Entdeckung sei eine «Überraschung», schreibt das Forscher-Team um Jean-Jacques Hublin vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Sie liefere den Beweis, dass der Denisova-Mensch nicht nur in Sibirien verbreitet war, sondern auch in China.

Es ist der erste Fund von Überresten eines Denisova-Menschen ausserhalb der gleichnamigen Höhle in Sibirien, wo er 2010 erstmals entdeckt wurde. Zusammen mit den Neandertalern sind die Denisova-Menschen die nächsten ausgestorbenen Verwandten heute lebender Menschen.

Unterkiefer bereits 1980 entdeckt

Ursprünglich war der Unterkiefer 1980 von einem Mönch in der Baishiya-Höhle in Xiahe in der südöstlichen chinesischen Provinz Gansu entdeckt worden. Die Höhle ist ein buddhistisches Heiligtum. Der Mönch schenkte seinen Fund einem hohen buddhistischen Würdenträger, der ihn wiederum an die Lanzhou Universität weitergab. Dort blieb er zunächst unbeachtet.

Nun analysierten Forscher Proteine eines Backenzahns, der sich noch am Kiefer befand - eine neue Methode, die das Team von Hublin entwickelt hat. Dabei fanden sie heraus, dass der Besitzer des Unterkiefers eng mit den Denisovanern in Sibirien verwandt war. Eine DNA-Analyse hatte zunächst keine Ergebnisse erbracht.