Abschied von der Sonnenuhr

In der Nacht vom 31. Mai auf den 1. Juni 1894 wurden in der Schweiz die Uhren um 30 Minuten vorgerückt. Sie zeigen seither die Zeit des 15. Längenkreises östlich von Greenwich, die mitteleuropäische Zonenzeit. Bis dahin hatte die sogenannte ­Berner Zeit gegolten, definiert bei 7,5 Grad, also eine halbe Stunde westlicher.