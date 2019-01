Forscher in den USA nutzen die bioelektrischen Signale von Pflanzen, um Gegenstände zu bewegen. An der technischen Hochschule MIT in den USA wurden dafür Silberelektroden an einer Pflanze angebracht. Die Silberelektroden lesen und verstärken die Elektrosignale aus dem Nervensystem der Pflanze und senden sie an einen Mini-Computer. Dieser steuert Räder, welche am Blumentopf der Pflanze angebracht sind. So wird aus einer gewöhnlichen Zimmerpflanze ein kybernetisches System.