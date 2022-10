Das grosse Abc: Unser Sprachquiz – Wissen Sie, wie man diese kleinen Zeichen einsetzt? Interpunktion: Heute kann man damit auch Emojis basteln, eigentlich aber prägen die Zeichen das Gesicht des Satzes. Beherrschen Sie die Regeln? Alexandra Kedves

Die Emojis posieren 2017 am Cannes Film Festival für «The Emoji Movie». Foto: Keystone

Zurück zu den Basics: Punkt, Punkt, Komma, Strich, fertig ist das … ? Wie aber setzt man nochmals korrekt die Auslassungszeichen? Fürs Lächel-Emoji brauchts wiederum eine Klammer dazu. Und was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Gedankenstrich und einem Trennungsstrich? Hat sich da mit der Rechtschreibreform eine Menge verändert?

Das grosse Abc – unser Sprachquiz: Wortschatz, Stilfiguren, Redewendungen, Grammatikregeln, Sprachjargons und vieles mehr – jede Woche in spielerischer Form abgehandelt.

Ganz so einfach sind diese Fragen am Ende nicht zu beantworten, denn nicht alles in Sachen Interpunktion ist selbsterklärend, und gelegentlich gibt es auch Fälle, in denen ein Komma neuerdings zwar möglich, aber nicht zwingend ist. Vor dem «und» im vorhergehenden Satz zum Beispiel ist das Komma optional.

Manchmal wieder hängt es vom Kontext ab, ob ein Komma an einer bestimmten Stelle benötigt wird oder im Gegenteil sogar verboten ist. In unserem neuen Sprachquiz haben wir verschiedene Interpunktionszeichen und ihre Verwendung da und dort unter die Lupe genommen: neben Kommas (wahlweise im Plural auch Kommata) beispielsweise Guillemets sowie, nicht zuletzt, den simplen Punkt. Wir wünschen Ihnen riesengrossen Spass mit den kleinen Zeichen!

