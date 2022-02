Langjähriger Dählhölzli-Bewohner – Wisentbulle Enrik musste eingeschläfert werden Am Montag musste im Berner Tierpark ein Wisentstier von seinem Leiden erlöst werden. Er hatte an chronischer Lahmheit gelitten.

Hat einiges zum Erhalt seiner Art beigetragen: Wisentbulle Enrik (Bildmitte). Foto: zvg/Tierpark Bern

Der Wisentstier Enrik des Berner Tierparks Dählhölzli lebt nicht mehr: Der Vater von 40 Nachkommen musste am Montag wegen fortschreitender chronischer Lahmheit im 17. Lebensjahr eingeschläfert werden.

Wie der Berner Tierpark in einer Mitteilung deutlich macht, tragen Enriks Nachkommen Einiges zum Erhalt dieser fast ausgestorbenen Tierart bei. So wurden kürzlich acht von Enriks Söhnen oder Töchtern im aserbaidschanischen Teil des Kaukasus-Gebirges ausgewildert. Auch nach Polen und Rumänien gingen Enrik-Kinder.

Da die Wisente in Bern in der weitläufigen Anlage fast wie in der freien Natur herumstreiften, seien sie für das Leben in der Wildnis bestens vorbereitet, schreibt die Tierparkdirektion.

Das Europäische Erhaltungszuchtprogramm EEP hat dem Berner Tierpark bereits mögliche Nachfolger für Enrik in Aussicht gestellt. Noch ist aber nicht bestimmt, welches Tier nach Bern kommt.

SDA/ske

