Swiss Re: Höchste Lebenserwartung in Japan und in der Schweiz

Die Lebenserwartung der Menschen dürfte in den nächsten Jahren dank weiterer medizinischer Durchbrüche zunehmen. Jedoch gibt es Faktoren, die den Anstieg bremsen werden, wie die Experten und Expertinnen des Swiss Re Institute in ihrer jüngsten Studie aufzeigen. Am höchsten ist die Lebenserwartung in Japan und der Schweiz.

Weltweit sei die Lebenserwartung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts rasant gestiegen, heisst es in der am Montag veröffentlichten Studie. Dieser Anstieg habe sich in den vergangenen rund zehn Jahren etwas verlangsamt, doch sei die nächste Welle einer starken Verbesserung bereits in Sicht.

Der Hauptsitz der Swiss Re am Zürcher Seebecken. Foto: Christian Merz (Keystone/Archiv)

In den nächsten 20 Jahren würden medizinische Durchbrüche in der Krebsforschung oder bei alterstbedingten Krankheiten wie Alzheimer die Lebenserwartung verbessern, so die Studie. Bremsfaktoren seien aber die zunehmende Fettleibigkeit in Industrieländern, der ungleiche Zugang zum Gesundheitssystem oder die Opioidkrise und Waffengewalt in den USA. (SDA)