Digitec-Galaxus: Weniger Jobs in der Schweiz – mehr im Ausland

Das zur Migros gehörende Online-Warenhaus Digitec-Galaxus hat 2022 eine Restrukturierung durchgeführt. Das schreibt die «NZZ am Sonntag». Aus dem Migros-Geschäftsbericht gehe hervor, dass letztes Jahr in der Schweiz über 10 Prozent der Jobs abgebaut wurden – also rund 200. Der Online-Händler bestätigt gegenüber der Zeitung einen Abbau: «Fokussiert man sich nur auf die Schweiz, ist ein leichter Rückgang der Mitarbeiterzahl zu beobachten.»

Davon brauchts im Schweizer Geschäft weniger: Flinke Hände bei Digitec-Galaxus. Foto: Keystone

Der Abbau sei eine Spätfolge des schnellen Wachstums während der Corona-Pandemie. Es seien aber keine Kündigungen ausgesprochen wurden. «Personal in der Schweiz bauten wir vor allem ab, indem wir 2022 bedeutend weniger temporäre Mitarbeitende in der Logistik anstellten.»

Das sei aber nicht alles, schreibt die «NZZ am Sonntag». Es finde teilweise eine stille Verlagerung statt. So seien vergangenes Jahr auch Stellen über die natürliche Fluktuation nicht mehr in der Schweiz, sondern im Wachstumsmarkt Deutschland neu besetzt. Das räumt das Unternehmen gegenüber der Zeitung ein. Laut Digitec-Galaxus habe es über alle Märkte hinweg ein leichtes Stellenwachstum gegeben. (red)