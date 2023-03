US-Behörden schliessen Silicon Valley Bank

Die US-Behörden haben die in massive Schwierigkeiten geratene Silicon Valley Bank (SVB) geschlossen. Die kalifornische Behörde für Finanzschutz und Innovation begründete die Massnahme am Freitag mit einer «inadäquaten Liquidität» sowie «Insolvenz» der Bank. Versicherte Einlagen bei der SVB wurden an eine vom Bundeseinlagensicherungsfonds FDIC neu gegründete Bank namens DINB überwiesen.

Die 17 Filialen der SVB in den Bundesstaaten Kalifornien und Massachusetts sollen laut FDIC am Montag unter Aufsicht dieser DINB wieder öffnen. Die Besitzer von versicherten Einlagen werden dann Zugriff auf ihr Geld erhalten. Besitzer von nicht versicherten Einlagen – in den USA üblicherweise Beträge über 250'000 Dollar – sollen sich bei der FDIC melden und erhalten dann zunächst ein Besitzerzertifikat über das Geld.

Die Probleme der SVB hatten an den Börsen weltweit Verunsicherung ausgelöst und insbesondere Bankentitel auch in Europa abstürzen lassen. Das im kalifornischen Santa Clara ansässige Geldinstitut mit engen Verbindungen zum Technologiesektor hatte am Mittwochabend einen Verlust von 1,8 Milliarden Dollar (1,7 Milliarden Euro) beim Verkauf von Wertpapieren vermeldet.

Die Bank hatte mit dem Verkauf für neue Liquidität sorgen wollen, nachdem viele Kunden ihr Geld abgezogen hatten – teilweise eine Folge der derzeitigen Probleme des Technologie-Sektors. Die SVB-Aktie verlor an der Börse am Donnerstag rund 60 Prozent an Wert. Am Freitag wurde der Handel mit der Aktie ausgesetzt.

Nach Angaben der FDIC hatte die SVB Ende 2022 Kundeneinlagen von insgesamt 175,4 Milliarden Dollar. Die Bank ist demnach die erste auf Bundesebene versicherte Bank seit dem Jahr 2020, die geschlossen wird. Die FDIC ist ein Einlagensicherungsfonds mit Regulierungsaufgaben und spielt eine wichtige Rolle für die Stabilität des US-Bankensystems. (AFP)