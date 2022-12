Lonza hat in diesem Jahr 500 neue Stellen geschaffen

Die Lonza betreibt in Visp VS die grössten Biopharma-Produktion in Europa. Allein im laufenden Jahr habe Lonza rund eine Milliarde Franken in Visp investiert, sagte Verwaltungsratspräsident Albert Baehni in einem Interview mit dieser Zeitung (Lesen Sie hier: Lonza-Präsident im Interview – «Wir sind an der Börse 40 Milliarden wert, Credit Suisse 10 Milliarden»).

Darüber hinaus investiere Lonza eine weitere halbe Milliarde Franken im aargauischen Stein. In den letzten zehn Jahren habe das Unternehmen die Zahl der Mitarbeitenden in Visp auf 5000 verdoppelt. Allein im laufenden Jahr seien 500 neue Stellen hinzugekommen.

Lonza zahle jährlich über 400 Millionen Franken an Löhnen und Pensionskassenbeiträgen in Visp und im Schnitt mehr als 100 Millionen Franken an lokale Drittfirmen, die der Konzern zum Ausbau benötige.

Lonza sei nicht irgendein Schweizer Unternehmen in einer Randregion. Der Auftrag für den Wirkstoff des Covid-Impfstoffs von Moderna habe dem Konzern einen riesigen Reputationsschub beschert und dabei geholfen, weltweit Talente anzuziehen.