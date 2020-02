Zahlt die Versicherung für die Korrektur der Zahnstellung?

Nein. Es ist praktisch ausgeschlossen, dass eine Zahnversicherung für Behandlungen zahlt, die schon zu Beginn der Versicherung beschlossen sind. Zahnversicherungen sind freiwillige Zusatzversicherungen. Da herrscht Vertragsfreiheit – will heissen, die Versicherungen legen selber fest, wofür sie zahlen und unter welchen Bedingungen.

So gibt es bei den Zusatzversicherungen etwa den Grundsatz, dass keine Leistungen erbracht werden für vorbestehende Krankheiten. Gemeint sind Krankheiten, die entweder vor Abschluss der Versicherung schon einmal aufgetreten sind oder die in dem Moment vor­liegen, in dem die Versicherung abgeschlossen wird.

Um das zu prüfen, verlangen die Versicherungen ein ärztliches Attest über den Zustand der ­Zähne. Ihr Zahnarzt oder Ihre Zahnärztin käme also nicht darum herum, die bestehenden Probleme mit Ihrer Zahnstellung aufzuführen. Damit wären allfällige Leistungen für eine Korrektur wohl ausgeschlossen.

Wichtig zu wissen ist auch, dass Zahnversicherungen nicht die vollen Kosten einer Behandlung übernehmen. Das Maximum ist abhängig von der Prämie und liegt bei 50 oder 75 Prozent. Auch sind die jährlichen Leistungen meist gedeckelt.

