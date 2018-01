Laute Buhrufe bei Trump, mürrisches Raunen bei Schwab

Mit Buhrufen haben Zuhörer in Davos auf Angriffe von US-Präsident Donald Trump auf die Medien reagiert. «Erst als ich Politiker wurde, habe ich bemerkt, wie fies und gemein, wie bösartig und wie ‹fake› die Presse sein kann», sagte Trump in seiner Rede am WEF am Freitag. Aus weiten Teilen des Publikums war daraufhin Protest, aber auch Gelächter zu hören. Trump ignorierte die Zwischenrufe und setzte seine Ausführungen fort.

Bereits während der Eröffnungsrede von Klaus Schwab hatte es einen leiseren und eher mürrischen Protest gegeben, als der WEF-Gründer gesagt hatte: «Mir ist natürlich bewusst, dass ihre starke Führung für Missverständnisse und gefärbte Interpretationen zugänglich ist.» Zuvor hatte Schwab in seiner Rede die «historische Steuerreform» der Republikaner gelobt.

Zwischendurch erntete der US-Präsident auch Lacher. Etwa als er bemerkte, unter einer demokratischen Führung wären die Aktienkurse sicherlich um knapp 50 Prozent gefallen. Unter ihm seien die Kurse aber um 50 Prozent gestiegen. Zum Schluss seiner knapp 16 Minuten langen Rede fiel der Applaus der Wirtschafts- und Finanzelite in Davos höflich, aber spärlich aus.

«Fake-News Award» für die «New York Times» und CNN

Trump hat sich in seinem ersten Amtsjahr immer wieder vehement darüber beschwert, dass die Medien angeblich falsch und unehrlich über ihn berichteten. Er verunglimpfte einzelne Medienhäuser und Journalisten auch wiederholt direkt, was grosse Sorgen um die Pressefreiheit auslöste.

In der vergangenen Woche stellte er US-Medien wie die «New York Times» und den Fernsehsender CNN an den Pranger und zeichnete sie mit dem von ihm erfundenen Schmähpreis «Fake-News Award» aus.

