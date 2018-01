Davoser Verkehr: «Das diesjährige WEF ist eine Zumutung»

Mitglied auf «Du chusch vo Davos, wenn ...» werden nur die echten und die Heimweh-Davoser. Die private Facebook-Gruppe, hat mehr als 2600 Mitglieder und darin fliegen derzeit die Fetzen. «Soviel zu sicherer Fuss-und Schulweg. Wie sollen da Kinder und alte Leute zurecht kommen?», fragt sich eine besorgte Mutter und löst damit eine Lawine von Kommentaren aus. Auf dem dazu geposteten Bild: Eine Strasse in Davos, zugestellt mit Limousinen.

«Das Problem besteht seit Jahren und wird jedes Jahr schlimmer», schaltet sich ein anderer Davoser ein. Der Verkehr während des WEF müsse grundsätzlich diskutiert werden. Mit klaren Vorschriften, Einschränkungen, Verboten und Bussen. «Es werden nur Einheimische gebüsst!!», ruft eine Davoserin daraufhin aus. «Autos werden einfach auf Privat-Parkplätze parkiert und der Motor läuft weiter. Kein Wunder wollen wir kein WEF mehr!», sagt sie. Und ein weiterer: «Es ist doch witzlos, wenn am WEF über die Umweltverschmutzung und die Lösung dieser Probleme besprochen wird und draussen ein Auto mit laufendem Motor auf die Teilnehmer wartet.» Forderungen nach Schulfreien Tagen für die Kinder tauchen auf, nach weniger Limousinen, härterem Durchgreifen.

«Die Zugezogenen stören sich mehr»

Auffallend engagiert schaltet sich die Kleine Landrätin Valérie Favre Accola (SVP) in die Diskussion auf dem Sozialen Medium ein. «Es gibt übrigens an allen Fussgängerstreifen Verkehrskadetten und Polizisten», sagt sie. «Erstens nicht an allen, zweitens geht es um die Trottoirs und drittens nicht um Ihren Wahlkampf», erwidert ihr ein Davoser. Favre Accola kandidiert derzeit für den Grossen Rat.

«Kein Wunder wollen wir kein WEF mehr!» Der Verkehr gibt in Davos unter Einheimischen viel zu reden. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Tatsächlich erlebte Davos an diesem WEF einen Verkehrskollaps wie noch nie. «Aber das war nicht alleine wegen des WEF, sondern wegen der ausserordentlichen Schneefälle», zeigt sich Favre Accola überzeugt. Sie ist die Vorsteherin des Davoser Bildungsdepartement. «Normalerweise stellt das WEF für Kinder keine Zumutung dar, dieses Jahr war es jedoch für alle eine besondere Herausforderung», gesteht sie ein.

«Die Behörden haben sofortige Massnahmen ergriffen. Es wurde mehr Polizeipersonal eingesetzt, um Verkehr umzuleiten und Falschparker zu büssen. Für Kindergarten- und Primarschüler gäbe es zudem während des WEF das «Ab auf die Piste»-Programm. Die Davoser Kinder können während dem WEF verbilligt und mitfinanziert durch das Forum eine Woche auf die Skipiste. Das WEF sei gerade für die Bildung wichtig, sagt Accola, weil sich die Oberstufenklassen in verschiedenen WEF-Programmen engagieren und weiterbilden könnten. Favre Accola ist überzeugt: «Die Einheimischen stören sich nicht so sehr wie die Zugezogenen»

«Endlich erhält das Thema Auftrieb»

Das sieht Walter von Ballmoos (GLP), ebenfalls Einheimischer und seit Jahren politisch engagiert, anders. Obwohl er den Gewinn des WEF für die Schulkinder anerkennt, sieht er im Verkehrskollaps andere Gründe: «Das Thema wurde verschlafen. Wir versuchen schon seit Jahren die Davoser Verkehrsprobleme zu lösen.» Beispielsweise mehr mehr Züge und mehr Zugstationen (anstatt die vorhandenen zwei) werden gefordert. «Eigentlich freue ich mich, dass das Thema durch den Kollaps endlich Auftrieb erhält», sagt er.

Auf Facebook spricht man sich derweil Mut zu: «Locker bleiben, morgen ist schon der letzte tag», sagt einer. «Mir wird während des WEF immer bewusst, wie schön, wir es ausserhalb der fünf Tage haben», sagt eine andere. (Tages-Anzeiger)