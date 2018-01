Davos macht auf Sankt Florian

Gegen Trump darf also nicht demonstriert werden, jedenfalls nicht in Davos. Weil in den letzten Tagen viel Schnee gefallen ist.

Man rekapituliere: Für das World Economic Forum (WEF), einen privaten Anlass, werden eine gute Woche lang tausende Polizisten, Soldaten, Gemeindearbeiter und sonstige Staatsbesoldete im Einsatz stehen. Sie werden eine riesige Maschinerie auffahren, um Exzellenzen und Würdenträgern aus aller Welt eine problemlose Anreise, einen angenehmen Aufenthalt und natürlich Sicherheit rund um die Uhr zu gewährleisten.

Der Aufwand, zum grössten Teil vom Steuerzahler finanziert, könnte mit 10 Millionen Franken zu Buche schlagen. Aber dass ein paar Linke auf dem Davoser Postplatz gegen den WEF-Stargast demonstrieren, das geht nicht. Weil in den letzten Tagen viel Schnee gefallen ist.

Nun sind die Behörden um die Aufgabe, die Sicherheit am WEF mit dem Recht auf freie Meinungsäusserung in Einklang zu bringen, gewiss nicht zu beneiden. Aber es erfordert schon einiges an Chuzpe, die Demonstrationsfreiheit ausgerechnet beim Besuch des meistpolarisierenden Politikers der Welt mit einer satirereifen Begründung zu beschneiden. Wo ein Wille ist, wäre auch ein Weg, selbst wenn er durch 170 Zentimeter Nassschnee gebahnt werden muss.

Entlädt sich die Wut in Zürich?

Statt eines solchen Willens spricht eher wieder die Sankt-Florians-Mentalität der frühen Nullerjahre durch die Mitteilung aus Davos. Damals schottete man sich und die WEF-Gäste so radikal von der Aussenwelt ab, dass sich die Proteste ins Unterland verlagerten.

Dabei wäre ein friedlicher Demonstrationsverlauf im abgelegenen Landwassertal für die Polizei viel leichter sicherzustellen als in Zürich. Hier soll nun tatsächlich die Ersatz-Demo stattfinden. Läuft es schlecht, haben die Zürcher die Folgen der Wut zu tragen, die vom kleinkarierten Davoser Entscheid befeuert wird. Vandalismus und Gewalt sind natürlich zu verurteilen. Doch wer hier Wut empfindet, hat nicht einmal Unrecht.

Video – «Die Begründung ist Fragwürdig»

: Der Präsident der SP Graubünden äussert sich zum Demo-Verbot in Davos. (Video: Nicolas Fäs)

